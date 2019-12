Miley z novo in precej zgovorno tetovažo

Pevka in igralka Miley Cyrus si je novo tetovažo – napis "freedom" (kar v prevodu pomeni svoboda) omislila na desni roki, tik zraven členkov. Pod umetnino se je tokrat podpisal losangeleški mojster tetovaž Daniel Winter , ki ustvarja pod imenom Winter Stone. Ta je zakrivil že kar nekaj pevkinih tetovaž, med drugim tudi tisto, ki jo nosi na levi roki. Gre za letnico "1961", ki si jo je dala tetovirati v poklon svojemu očetu Billyju Rayu Cyrusu in njegovi letnici rojstva.

Mileyina tetovaža je precej zgovorna, z njo pa je verjetno želela sporočiti, da je po ločitvi z Liamom Hemsworthom spet svobodna. No, lahko pa je z njo želela malo zavajati, saj tudi v pesmi Mother's Daughter prepeva o svobodi.

No, čeprav sta igralca, ki sta se po desetih letih razmerja in po enem letu zakonu razšla, sta namreč še vedno v ločitvenem postopku. Sodišče v Los Angelesu je Liamovemu odvetniku poslalo sporočilo, kjer je pisalo, da primer še vedno ni končan. Nekdanja partnerja se bosta, kot kaže, morala znova sestati na sodišču in ponovno podpisati dokumente, če želita nadaljevati postopek. Zadevo lahko rešita tudi zasebno in dokumente naslovita na sodišče, če Liam kot pobudnik ločitve tega ne naredi, bi mu lahko sodišče izreklo denarno kazen, ločitveni postopek bi se pa ustavil. Časa za to ima do 21. januarja.