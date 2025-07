Milica Todorović naj bi pričakovala prvega otroka

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Srbska glasbena zvezdnica Milica Todorović, znana po hitih, kot so Tri čaše, Moje Zlato in Ista ja, naj bi po poročanju srbskih medijev pričakovala svojega prvega otroka. Prvi je o vesti poročal portal Telegraf, kateremu je vir blizu pevke zaupal, da je z nosečnostjo izpolnila svojo največjo željo. Zaradi tega zadnje čase naj tudi ne bi nastopala.

To je pevkinji prvi otrok, s kom se ga bo razveselila, pa ni znano, saj svoje zasebno življenje skrbno skriva pred radovedneži. Glasbenica je sicer v preteklosti večkrat dejala, da je njena velika želja postati mama. "V življenju moraš biti ponižen, mislim, da se vse zgodi tako, kot reče bog, to je njegova volja. Že vrsto let imam željo, da bi postala mama, ampak bo tako, kot reče bog," je nekoč dejala v nekem intervjuju.