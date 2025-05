Milijarder iskreno: pred zakonom z Diane von Furstenberg je ljubil moške

Barry Diller je spregovoril o svojem zakonu z legendarno oblikovalko Diane von Furstenberg . V svojih novih spominih Who Knew je odkrito pisal o svojem romantičnem življenju in z revijo New York deli odlomek: "Medtem ko je bilo v mojem življenju veliko moških, je bila samo ena ženska in ni prišla v moje življenje, dokler nisem bil star 33 let."

Milijarder je zapisal, da mu je srečanje z zdajšnjo ženo povzročilo ogromno vprašanj. "Dobro se zavedam, da je ta del mojega življenja povzročil zmedo in veliko špekulacij," je dejal in dodal:"Nikoli nisem z nikomer razpravljal o svojem osebnem življenju, ne glede na to, kako slabotno je bilo. Čeprav sem z leti začel biti realističen in sem razumel, da 'vsi vedo', nikoli nisem želel dati nobene izjave. Toliko nas je bilo takrat v tem izgnanem stanju ... Seveda bi lahko razglasil svojo spolnost, se razkril, kot so počeli nekateri drugi, a sem spadal med mnoge v tistem času, ki so bili preveč prestrašeni, da bi to storili."

V knjigi pripoveduje tudi o svojem prvem vtisu o zdaj 78-letni soprogi, ki jo je leta 1974 spoznal skupaj z njenim prvim možem, princem Egonom von Fürstenbergom. Ko sta se kasneje istega leta znova prekrižali njuni poti na zabavi skupnega prijatelja, je preskočila iskrica. Diller, ki jo imenuje čudež njegovega življenja, je priznal, da je njuna zveza presenetila tako njiju kot druge.

"Velik del špekulacij je potihnil, ko je vsem postalo jasno, da se ne moreva prenehati dotikati. Nisva bila posebej običajna in bila sva tako očitno zaljubljena, tako znotraj kot zunaj hiše," je še zapisal po poročanju revije People.

Zaljubljenca sta se razšla leta 1981, potem ko je modna oblikovalka imela afero z igralcem Richardom Gerom. Šla sta vsak svojo pot in minilo je desetletje, preden sta se leta 1991 ponovno združila. Poročila sta se še deset let kasneje.

V spominih Diller piše tudi o družinskem življenju, ki sta ga z von Furstenberg zgradila z njenima otrokoma iz prvega zakona, Aleksandrom in Tatjano. Lani sta oba zdaj že odrasla otroka sodelovala pri dokumentarcu o izjemnem življenju in karieri njune uspešne matere.