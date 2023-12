Milijarder in solastnik Hermesa bo vse svoje bogastvo zapustil vrtnarju

Vrtnar v Švici bi lahko kmalu ostal brez službe. A razlog je več kot dober: Nicolas Puech, 80-letni milijarder in solastnik luksuzne oblikovalske hiše Hermes, je namreč napovedal, da bo svoje bogastvo, ki je ocenjeno na približno 11 milijard evrov, zapustil prav njemu. Vrtnarjeva identiteta javnosti ni znana.

Poleg gotovine, delnic in denarja, deponiranega v zasebni fundaciji, ima Nicolas Puech v lasti tudi nepremičnine po vsem svetu, vključno s hišo na obali Ženevskega jezera v Švici ter nepremičnine v Španiji in Maroku, vse to pa se je, kot poroča švicarski Tribune de Geneve, odločil prepustiti svojemu 51-letnemu vrtnarju.

Njegovo ime v članku ni znano, ve pa se, da gre za moškega maroškega porekla, ki je bil leta Puechova desna roka in je v zakonu s Španko vzgojil dva otroka, ki sta zdaj že odrasla. Za razliko od svojega vrtnarja se milijarder ni nikoli poročil. Bioloških potomcev nima, njegova največja strast pa so konji in psi, s katerimi je obkrožen, zato ima svojega vrtnarja, v čigar družbi preživlja dneve, za svojega najbližjega prijatelja in edinega, ki je vreden njegove dediščine. Puech, da bi se izognil kakršni koli možnosti prerekanja preostalih članov širše družine zaradi njegove dediščine, namerava najprej posvojiti 51-letnega Maročana, ta pa bo tako uradno postal njegov sin, ki ga nikoli ni imel, strokovnjaki v Hermesu pa poudarjajo, da se je Puech za to potezo odločil iz maščevanja.

icon-expand Nicolas Puech bo svoje premoženje, ki ga ocenjujejo na približno 11 milijard evrov, zapusti svojemu vrtnarju. FOTO: Profimedia