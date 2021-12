Milijarder Jeff Bezos z izbranko na oddihu na jahti

Slavna zaljubljenca sta uživala v morskih radostih, poležavala na vodni deski, fotografi pa so ju ujeli v objektiv tudi na palubi jahte. Tudi ko sta prišla iz vode, se nista ločila niti za hip in sta ves čas tičala skupaj. Najprej se je stuširala Lauren, nato pa je s telesa še svojemu dragemu sprala morsko sol.

57-letni Bezos in 51-letna Sanchezova, televizijska voditeljica in pilotka helikopterja, sta se v razmerje spustila januarja 2019, kmalu po tem, ko je v medijih odmevala novica, da se Bezos in 51-letna MacKenzie Scott po 25 letih zakona ločujeta. V zakonu se jima je rodil sin Preston, ki je marca dopolnil 21 let.

Ne samo Jeff, tudi Lauren ima izkušnje s starševstvom. Z bivšim zaročencem Anthonyjem Gonzalesom ima 20-letnega sina Nicka, z nekdanjim možem Patrickom Whitesellom pa dva otroka: 15-letnega Evana in 13-letno Eleanor Patricio.