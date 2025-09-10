Milijarder newyorškemu muzeju Met podaril približno 200 umetnin

Donacija 188 del ameriškega milijarderja Johna Pritzkerja po pisanju francoske tiskovne agencije AFP vključuje kolaže, slike, fotografije in dela na papirju 37 umetnikov, med njimi Rayja , Jeana Arpa , Marcela Duchampa in Maxa Ernsta .

Fotografija Ingresova violina, ki jo je Pritzker leta 2022 na dražbi kupil za več kot 10,5 milijona evrov, bo od nedelje, 14. septembra, do 1. februarja 2026 po pisanju AFP tudi na ogled v Metu v okviru razstave, posvečene Rayju.

Retrospektiva z naslovom Man Ray: When Objects Dream združuje 160 del ameriškega umetnika, ki je deloval v Parizu in katerega pravo ime je bilo Emmanuel Radnitzky.

Na razstavi bo poudarek na Rayjevi tehniki, poimenovani rayografija, pri kateri je fotografija nastala brez kamere, na način, da je bil predmet postavljen med svetlobno občutljiv papir in vir svetlobe.