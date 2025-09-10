Svetli način
Tuja scena

Milijarder newyorškemu muzeju Met podaril približno 200 umetnin

New York, 10. 09. 2025 18.50 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Zbirka Metropolitanskega muzeja umetnosti (Met) je bogatejša za približno 200 del predstavnikov dadaističnega in nadrealističnega gibanja. Med njimi je tudi fotografija Mana Rayja z naslovom Ingresova violina, ki velja za najdražjo fotografijo na svetu, so v ponedeljek sporočili iz muzeja.

Donacija 188 del ameriškega milijarderja Johna Pritzkerja po pisanju francoske tiskovne agencije AFP vključuje kolaže, slike, fotografije in dela na papirju 37 umetnikov, med njimi Rayja, Jeana Arpa, Marcela Duchampa in Maxa Ernsta.

Zbirka Metropolitanskega muzeja umetnosti (Met) je bogatejša za približno 200 del.
Zbirka Metropolitanskega muzeja umetnosti (Met) je bogatejša za približno 200 del. FOTO: Profimedia

Fotografija Ingresova violina, ki jo je Pritzker leta 2022 na dražbi kupil za več kot 10,5 milijona evrov, bo od nedelje, 14. septembra, do 1. februarja 2026 po pisanju AFP tudi na ogled v Metu v okviru razstave, posvečene Rayju.

Retrospektiva z naslovom Man Ray: When Objects Dream združuje 160 del ameriškega umetnika, ki je deloval v Parizu in katerega pravo ime je bilo Emmanuel Radnitzky.

Na razstavi bo poudarek na Rayjevi tehniki, poimenovani rayografija, pri kateri je fotografija nastala brez kamere, na način, da je bil predmet postavljen med svetlobno občutljiv papir in vir svetlobe.

Preberi še Newyorška Met zaradi slabih finančnih obetov v sporazum s Savdsko Arabijo

Direktor muzeja Max Hollein je donacijo dela Ingresova violina, ki prikazuje umetnikovo muzo, kraljico Montparnassa, ter drugih ikoničnih del Rayja in njegovih sodobnikov označil kot izjemno pridobitev za Met. Dela bodo po pisanju AFP umeščena v novo krilo muzeja, posvečeno moderni in sodobni umetnosti, katerega odprtje je načrtovano v letu 2030.

Met, ustanovljen leta 1870, je največji muzej v ZDA. Letos so do konca junija v njem našteli 5,7 milijona obiskovalcev.

POP IN
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bananistanec
10. 09. 2025 21.18
Lepše slike sem videl na razstavi predšolskih otrok, pod katere ni treba napisat kaj predstavljajo
ODGOVORI
0 0
Albert Konečnik
10. 09. 2025 20.32
+1
Če bi nekdanji pravi umetniki videli, kakšne packarije se dandanes razglašajo za moderno umetnost, bi se verjetno kot vrtavke obračali v grobovih. Žalostno, kaj vse se že razglaša za umetnost.
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
10. 09. 2025 19.57
+1
Moderna umetnost, oz umetnost nasploh je zajebancija ovac.. tako kot šport..
ODGOVORI
1 0
