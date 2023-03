Milijarder Rupert Murdoch sedem mesecev po ločitvi sporočil, da se je zaročil

Medijski mogotec Rupert Murdoch se je ponovno zaročil. Poroka z njegovo 25 let mlajšo izbranko Ann Lesley Smith bo že njegova peta. 92-letnik, ki se je lani junija ločil, je priznal, da je bil pred zaroko zelo živčen in dodal, da se je sprva bal zaljubiti v nekdanjo policistko, saj se je zavedal, da je to njegov zadnji zakon. Zaljubljenca bosta v zakonski stan skočila v poletnih mesecih, datuma pa še nista razkrila.

Rupert Murdoch je sporočil, da je zaročil svojo 25 let mlajšo dekle Ann Lesley Smith. Medijski mogotec, ki je pred kratkim dopolnil 92 let, je priznal, da je bil pred zaroko zelo živčen. "Bal sem se zaljubiti vanjo, saj sem se zavedal, da je to moja zadnja priložnost. Zdaj sem srečen," je priznal za New York Post. Poroko načrtujeta v poletnih mesecih, točnega datuma pa nista razkrila.

Rupret Murdoch je sporočil, da je zaročil svojo 25 let mlajšo dekle Ann Lesley Smith.

Za milijarderja bo to že peti zakon, novico o zaroki z nekdanjo policistko pa je sporočil le sedem mesecev po ločitvi od svoje četrte žene, 66-letne manekenke Jerry Hall. "Oba se veseliva, da bova drugo polovico življenja preživela skupaj," je povedal poslovnež, ki je svojo drago zaročil pretekli petek v New Yorku. Kot je še povedal, je za zaroko izbral dan sv. Patrika, saj je sam četrtino Irec, zato mu ta praznik nekaj pomeni.

Medijski mogotec trenutno z zaročenko uživa na Barbadosu.

Murdoch in 66-letnica sta se spoznala septembra na dogodku v njegovem vinogradu v Kaliforniji. Smithova je bila pred zvezo z milijarderjem poročena s country pevcem in vodjo radia ter televizije Chesterjem Smithom. "Vdova sem 14 let. Tako kot Rupert je bil tudi moj nekdanji mož poslovnež, zato se z Rupertom tako dobro razumeva in deliva enaka prepričanja," je povedala o njuni zvezi.