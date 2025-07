Milijarder Tyler Perry odpustil teto in finančno odrezal družinske člane

Čeprav je igralec in filmski ustvarjalec Tyler Perry milijarder, pa ne verjame, da je dolžen finančno podpirati družinske člane. Filmski mogul je nedavno razkril, da je nekoč odpustil teto, ker dela ni jemala resno, ob tem pa poudaril, da za družinske člane, s katerimi poslovno sodeluje, ne dela izjem in je do njih prav tako strog kot do ostalih zaposlenih.

Tyler Perry FOTO: Profimedia icon-expand

"Rekla je, da želi službo. Vedno je klicala in prosila za denar in jaz sem ji ga poslal," je v oddaji Den of Kings pripovedoval voditelju Kirku Franklinu in drugima dvema gostoma, Derricku Hayesu ter Jayu 'Jeezyju' Jenkinsu. "Rekel sem ji, da ji želim pomagati, a nisem dobrodelna pomoč, zato sem ji ponudil službo," je nadaljeval. Razkril je, da teta ni prihajala na delo in je konstantno prelagala datum, kdaj bi začela delati. "Ker želiš, da ti dam denar, a ne želiš delati zanj, si odpuščena. Takšen način mi ne ustreza," je opisal konec njunega sodelovanja in dodal, da tudi svojega 10-letnega sina vzgaja s takšno miselnostjo, zato se mora za stvari, ki jih želi, potruditi ali odkupiti.