Milijon dolarjev kazni, ker podpira LGBTQ+ skupnost

Pevka je pred kratkim na svojem Twitter računu objavila posnetek govora, ki ga je na odru z množico oboževalcev delila med svojo MDNA turo leta 2012. V govoru je primerjala boj za pravice LGBTQ+ skupnosti z gibanjem za državljanske pravice iz šestdesetih let prejšnjega stoletja in dejala, da podpira "boj za pravico biti svoboden in biti to, kar si."

Zdi se, da je množica njene besede lepo sprejela in ji izkazala podporo, a ruski uradniki so bili drugačnega mnenja. Za javni izraz podpore so ji napisali kar lepo kazen.

Takrat so mediji poročali, da so jo besede stale 17 tisoč dolarjev (14.74 tisoč evrov), toda pevka je zdaj razkrila, da je bila kazen opazno višja. Ruski uradniki so se namreč odločili, da je javna podpora LGBTQ+ skupnosti vredna dober milijon dolarjev.

Kazni ni plačala

Pevka je sicer tako uspešna, da zaradi kazni ne bi obubožala, a je razkrila, da kazni do danes še vedno ni plačala. V objavo na Twitterju je dodala še oznake "svoboda govora" in "moč ljudem". Video si je do zdaj ogledalo več kot 108 tisoč ljudi, števili so ji izrazili svojo podporo in podprli njen "pogum".

Pevka sicer LGBTQ+ skupnost podprila že od začetka svoje kariere, leta 2019 pa je celo prejela nagrado GLAAD Advocate for Change, kot priznanje za njen aktivizem.