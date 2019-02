Milijon varščine za R. Kellyja

Potem, ko se je 52-letni R&B zvezdnik R. Kelly predal chicaški policiji, so določili varščino, po plačilu katere se bo lahko za očitanih desetih spolnih prestopkov z mladoletnimi dekleti lahko branil s prostosti.

Obtožbe vključujejo štiri domnevne žrtve, krimninalna spolna dejanja pa naj bi se zgodila med leti 1998 in 2010. Tri ženske pa naj bi bile v času dejanj tudi mladoletne. 52-letnika so privedli pred sodnika, ki mu je prebral višino varščine. Policija je naredila tudi uradno fotografijo ob aretaciji, na kateri ima pevec povsem brezizrazen obraz in pogled. Po pravilih je moral predati tudi svoj potni list, obenem pa so mu naročili, da se mora izogibati mladoletnim osebam.