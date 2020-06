Milijonarji, ki svojim potomcem ne bodo zapustili niti centa

Bill in Melinda Gates, Michael Bloomberg in George Lucas so samo nekateri od milijonarjev, ki so se zavezali k temu, da bodo vse svoje bogastvo po smrti predali v dobrodelne namene. Lepa gesta, ki pa bo občutno vplivala tudi na njihove potomce. Ti so namreč iz pogodbe o dedovanju izvzeti. Zvezdniki namreč pravijo, da s svojimi milijoni na prihodnost svojih otrok ne želijo vplivati.

Elton John Legendarnega pevca krasi občutek za soljudi in vpetost v humanitarno delo. To pa je nekaj, čemur želi ostati zvest tudi po smrti. Fundacija Elton John AIDS je bila ustvarjena v letu 1992 in od takrat je slavni pevec zbral že nekaj manj kot 400 milijonov evrov. Je oče dveh otrok, ki ju ima s partnerjem Davidom Furnishom. Zachary in Elijah pa žal ne bosta podedovala njegovega izjemnega bogastva. Že leta 2016 je izjavil, da bosta z Davidom otrokoma zapustila zgolj toliko denarja, koliko jima bo dovolj za normalno življenje, preostanek bosta donirala v dobrodelne namene. Dodal je, da še zmeraj razmišlja o podrobnostih tega dejanja in se trudi najti srednjo pot, ki bo pravilna.

icon-expand Elton in David bosta otrokoma prepustila zgolj toliko, koliko potrebujeta za normalno življenje. FOTO: Profimedia

Mark Zuckerberg Ustanovitelj Facebooka, ki je spletišče izdelal kot študent na univerzi na Hardvardu, je svoje namene glede premoženja sporočil kar preko svojega družabnega omrežja. V objavi na Facebooku je že leta 2015 objavil, da z ženoPriscillo Chansvojega bogastva v vrednosti 80 milijard evrov ne nameravata zapustiti hčerama Max in August, temveč bosta kar 99 odstotkov vsega podarila dobrodelnim organizacijam: ''Želiva, da odraščata v boljšem svetu, kot je naš. Sama bova najin del izpeljala tako, da vama bova to omogočila. Ne samo zato, ker vaju imava rada, temveč, ker čutiva moralno odgovornost do vseh bodočih generacij.''

icon-expand Mark Zuckerberg FOTO: Profimedia

Mila Kunis in Ashton Kutcher Zvezdniški par, ki je skupaj vreden kar 280 milijonov evrov, se prav tako nagiba k drastični odločitvi glede delitve denarja. Milain Ashton, ki sta se spoznala med snemanjem serije Oh ta sedemdeseta imata dva otroka, petletno Wyatt in triletnega Dimitrija. Ashton je v pogovorni oddaji prek spleta igralskemu kolegu Daxu Shepardu zaupal: ''Ne načrtujeva nobenega fonda za svoja dva otroka. Življenje bom zaključil tako, da bom vso količino denarja podaril v dobrodelne namene.''

icon-expand Mila in Ashton otrokoma Wyatt in Dimitriju svojih milijonov ne bosta zapustila. FOTO: Profimedia

Kdo so še nekateri od zvezdnikov, ki posedujejo ogromno bogastvo, a ga s potomci niso pripravljeni deliti: