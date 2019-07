Milijonarka Kate zatrjuje, da bi bila zgrožena, če bi prihajala iz bogate družine

V novi oddaji iz BBC-jeve serijeWho Do You Think You Are? je o svojih koreninah spregovorila 43-letna igralka Kate Winslet, poznana po filmih Titanik, Jude: temno srce, Škandalozno pero, Večni sijaj brezmadežnega uma, Bralec in drugih.

"Bil bi razburjena in zgrožena, če bi prihajala iz bogate ali kraljevske družine. Moje korenine so socialistične, delavske in, hecno, moji starši so se zmrdovali nad bogatimi ljudmi,"je povedala v intervjuju za Radio Times.

Kate je odraščala v Readingu, njena mama Sally je bila varuška in natakarica, oče Roger pa igralec. Je ena od štirih otrok, sicer pa je priznala, da so v mladih letih vedno hodili kampirat s kombijem, od Cornwalla do Francije, da pa nikoli niso šli kam z letalom.