Milijoni evrov davkoplačevalskega denarja za prenovo Meghaninega in Harryjevega doma

Po podatkih letnega poročilaThe Sovereign Grantin Sovereign Grant Reserve, bo prenova doma vojvode in vojvodinje susekške, princa Harryja in Meghan Markle , britanske davkoplačevalce udarila po žepu za približno 2,7 milijona evrov.

Michael Stevens, ki je odgovoren za kraljeve bančne račune in premoženje, je o prenovi doma kraljevega para dejal: ''Posest je bila uvrščena na seznam za prenovo, saj je že več let čakala na nujne popravke. Naša dolžnost je vzdrževati primerno bivalno stanje kraljeve posesti. Sovereign Grant se je lotil transformacije kraljeve rezidence v udoben dom vojvode in vojvodinje susekške ter njunega sina. Celotna struktura doma je bila posodobljena in urejena tako, da je zdaj primerna za večletno uporabo.''

V poročilu je zabeleženo, da je bil denar namenjen polni rekonstrukciji in obnovi petih rezidenčnih enot Frogmore Cottaga, ki so bile v izjemno slabem stanju. Kraljevi vir je pojasnil, da so dela vključevala menjavo strohnelih lesenih tramov in tal, nadgradnjo toplotnega sistema, popravek električne napeljave ter menjavo cevi za plin in vodo. Kraljeva zakonca naj bi ob večjih gradbenih popravkih zahtevala tudi preureditev kuhinje, kopalnice, ter dodatnih spalnic ki naj bi bile zdaj urejene in opremljene nadstandardno.