Milijoni na računu in ambicije, ki presegajo očetove stopinje

Barron Trump je pred dvema dnevoma dopolnil 20 let in stopa v novo življenjsko obdobje, ki ga očitno zaznamuje močna podjetniška žilica in neodvisna naravnanost. Kljub pričakovanjem, da bo sledil očetovim stopinjam v politiki, viri blizu družine poudarjajo, da si mladenič primarno prizadeva za finančni uspeh in vzpostavitev lastnega imena na poslovnem področju.

Čeprav je še študent, je bil Barron okronan za enega najbogatejših najstnikov na svetu. Njegovo premoženje je po podatkih Forbesa ocenjeno na 150 milijonov, Donald Trump pa je nedavno razkril, da ga je sin leta 2024 uvedel v svet kriptovalut. Najmlajši sin predsednika ZDA naj bi tako strmel k projektom, ki ga ne le zanimajo, temveč mu prinašajo tudi znaten dobiček. Viri blizu njega ga za tuje medije opisujejo kot "pametnega, osredotočenega in iznajdljivega", in mladeniča, ki naj bi nenehno iskal nova področja zanimanja.

Viri ga označujejo za kopijo svojega očeta, vendar s ključno razliko: od njega naj ne bi podedoval njegove predrznosti. Namesto tega naj bi bil izjemno prefinjen in tih, kar mnogi pripisujejo karakterju njegove matere Melanie Trump. Ta subtilna kombinacija ambicioznosti in umirjenosti ga loči tudi od njegovih starejših sorojencev. Najbližja polsestra Tiffany je namreč od njega starejša kar 12 let, zato je tako rekoč odraščal kot edinec.

Večkrat se je v javnosti govorilo, da naj bi bil preveč navezan na mamo in da bi moral bolj uživati, še posebej v svojih študentskih letih. Viri za People pa poudarjajo, da kaže izjemno samostojnost, še posebej pri poslovnih odločitvah. "Barrona zanima razvoj nepremičnin na območjih, kjer vidi rast, zlasti ob upoštevanju trendov mlajših kupcev," je dejal eden od virov.