Tuja scena

Milijoni na računu in ambicije, ki presegajo očetove stopinje

Washington, 22. 03. 2026 09.38 pred 20 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.K.
Barron Trump

Barron Trump, najmlajši sin Donalda Trumpa, ob svojem 20. rojstnem dnevu stopa v novo življenjsko fazo. Kljub lastnim ambicijam, ki ga delno vodijo po očetovih stopinjah, razkriva edinstven karakter, obarvan z materinimi lastnostmi in predvsem izjemnim uspehom na področju kriptovalut, ki naj bi mu že prinesel ogromno bogastvo.

Barron Trump je pred dvema dnevoma dopolnil 20 let in stopa v novo življenjsko obdobje, ki ga očitno zaznamuje močna podjetniška žilica in neodvisna naravnanost. Kljub pričakovanjem, da bo sledil očetovim stopinjam v politiki, viri blizu družine poudarjajo, da si mladenič primarno prizadeva za finančni uspeh in vzpostavitev lastnega imena na poslovnem področju.

Družina Trump
Družina Trump
FOTO: AP

Čeprav je še študent, je bil Barron okronan za enega najbogatejših najstnikov na svetu. Njegovo premoženje je po podatkih Forbesa ocenjeno na 150 milijonov, Donald Trump pa je nedavno razkril, da ga je sin leta 2024 uvedel v svet kriptovalut. Najmlajši sin predsednika ZDA naj bi tako strmel k projektom, ki ga ne le zanimajo, temveč mu prinašajo tudi znaten dobiček. Viri blizu njega ga za tuje medije opisujejo kot "pametnega, osredotočenega in iznajdljivega", in mladeniča, ki naj bi nenehno iskal nova področja zanimanja.

Viri ga označujejo za kopijo svojega očeta, vendar s ključno razliko: od njega naj ne bi podedoval njegove predrznosti. Namesto tega naj bi bil izjemno prefinjen in tih, kar mnogi pripisujejo karakterju njegove matere Melanie Trump. Ta subtilna kombinacija ambicioznosti in umirjenosti ga loči tudi od njegovih starejših sorojencev. Najbližja polsestra Tiffany je namreč od njega starejša kar 12 let, zato je tako rekoč odraščal kot edinec.

Večkrat se je v javnosti govorilo, da naj bi bil preveč navezan na mamo in da bi moral bolj uživati, še posebej v svojih študentskih letih. Viri za People pa poudarjajo, da kaže izjemno samostojnost, še posebej pri poslovnih odločitvah. "Barrona zanima razvoj nepremičnin na območjih, kjer vidi rast, zlasti ob upoštevanju trendov mlajših kupcev," je dejal eden od virov.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Barron Trump Melania Trump Donald Trump podjetništvo kriptovalute

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
22. 03. 2026 09.58
Evo naslednika, vidi se mu da je na isti poti ko dedek ups oce.
tech
22. 03. 2026 09.58
Upam da je bolj psihično stabilen kot oče.
Watcherman
22. 03. 2026 09.55
Nje mu biti fauš.
mr.poper
22. 03. 2026 09.53
Milijoni -težko prigaranega denarja na računu . Lahko bi stara dva osla vedela ,da denar ne odtehta osebnosti .
