Milijonski honorarji za zvezdnice Hudičevke v Pradi 2

Ustvarjalci nadaljevanja kultne Hudičevke v Pradi naj bi, po poročanju revije Variety, samo za glavne tri ženske vloge namenili več kot 30 milijonov evrov honorarjev. Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt pa bi lahko s filmom zaslužile še veliko več.

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci in Anne Hathaway Profimedia

Meryl Streep na svetovni premieri Hudičevke v Pradi 2 Profimedia

Meryl Streep in Anne Hathaway Profimedia

Filmski studio naj bi igralkam obljubil tudi dodatne bonuse, ki so vezani na finančni uspeh filma v kinematografih. Od svetovne premiere 1. maja letos je nadaljevanje Hudičevke v blagajne prineslo že 433 milijonov evrov in ustvarjalci so prepričani, da bo zaslužek kmalu presegel polovico milijarde. Skupaj z bonusi bi tako lahko slavne igralke na koncu svoje honorarje več kot podvojile.