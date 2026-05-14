Tuja scena

Milijonski honorarji za zvezdnice Hudičevke v Pradi 2

Los Angeles, 14. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
Meryl Streep na svetovni premieri Hudičevke v Pradi 2

Dvajset let po prvem filmu se je kultna Hudičevka v Pradi vrnila na velika platna in tokrat zvezdnicam v glavnih vlogah prinesla vrtoglave honorarje. Legendarna Meryl Streep naj bi za sodelovanje v filmu prejela več kot 10 milijonov evrov, enak znesek naj bi pripadel tudi Anne Hathaway in Emily Blunt.

Ustvarjalci nadaljevanja kultne Hudičevke v Pradi naj bi, po poročanju revije Variety, samo za glavne tri ženske vloge namenili več kot 30 milijonov evrov honorarjev. Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt pa bi lahko s filmom zaslužile še veliko več.

Filmski studio naj bi igralkam obljubil tudi dodatne bonuse, ki so vezani na finančni uspeh filma v kinematografih. Od svetovne premiere 1. maja letos je nadaljevanje Hudičevke v blagajne prineslo že 433 milijonov evrov in ustvarjalci so prepričani, da bo zaslužek kmalu presegel polovico milijarde. Skupaj z bonusi bi tako lahko slavne igralke na koncu svoje honorarje več kot podvojile.

Preberi še Meryl sprva zavrnila vlogo 'hudičevke', nato prosila za enkrat višjo plačo

Kljub kultnem statusu, ki ga uživa danes, je bil prvi film posnet za občutno manj denarja. Streepova naj bi za vlogo vražje urednice revije prejela okrog štiri milijone evrov, Anne Hathaway naj bi si prvič v karieri izborila milijonsko plačilo, medtem ko je Emily Blunt prejela okrog 500 tisoč evrov.

hudičevka v pradi 2 anne hathaway emily blunt mery streep

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Otroška igra
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Blanca
