Milijonski honorarji za zvezdnice Hudičevke v Pradi 2

Ustvarjalci nadaljevanja kultne Hudičevke v Pradi naj bi, po poročanju revije Variety, samo za glavne tri ženske vloge namenili več kot 30 milijonov evrov honorarjev. Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt pa bi lahko s filmom zaslužile še veliko več.
Filmski studio naj bi igralkam obljubil tudi dodatne bonuse, ki so vezani na finančni uspeh filma v kinematografih. Od svetovne premiere 1. maja letos je nadaljevanje Hudičevke v blagajne prineslo že 433 milijonov evrov in ustvarjalci so prepričani, da bo zaslužek kmalu presegel polovico milijarde. Skupaj z bonusi bi tako lahko slavne igralke na koncu svoje honorarje več kot podvojile.
Kljub kultnem statusu, ki ga uživa danes, je bil prvi film posnet za občutno manj denarja. Streepova naj bi za vlogo vražje urednice revije prejela okrog štiri milijone evrov, Anne Hathaway naj bi si prvič v karieri izborila milijonsko plačilo, medtem ko je Emily Blunt prejela okrog 500 tisoč evrov.
