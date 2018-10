Milijarder uprizoril izginotje, da se mu ni bilo treba poročiti z Mariah

Pevka Mariah Carey in bogati Avstralec James Packer sta se po burni romanci zaročila v začetku leta 2016, menda pa sta se kmalu zatem imela namen poročiti. V novi biografiji Cena bogastva: Neslišana zgodba Jamesa Packerja (The Price of Fortune: The Untold Story of Being James Packer) pa so opisali, kako se je Packer bal poroke, celo do te mere, da je uprizoril lastno izginotje, da se ji je izognil. Menda je imel tudi duševne težave, saj je bil za povrhu pod pritiskom zaradi naraščajočih poslovnih dolgov.

"Mariah je bila zelo vznemirjena, ko sem bil v Izraelu, ker sem preprosto izginil," je Packer zaupal piscu Damonu Kitneyju. Menda naj bi njegovo letalo prizemljili zaradi "vzdrževanja", sam pa naj bi si vzel čas in razmislil o prihodnosti. Poroko so tako preložili, je bil pa pevkin agent zelo vztrajen in se je trudil, da ne bi bila narazen, da bi se poroka vseeno zgodila, a James ni bil preveč prepričan o vsem skupaj.

Bogataš pa je priznal, da krivec, da poroke ni bilo, ni bila Mariah. "Bil sem na nizki točki svojega življenja. Mariah je ženska z vsebino, zelo je sijoča. A je bilo napaka zanjo in zame," je priznal.

Mariah je sicer rada razkazovala svoj pregrešno dragi zaročni prstan, po prekinitvi zaroke pa naj bi od njega zahtevala "pristojbino za nevšečnosti" in dobila kar nekaj milijončkov. Poslovnež se je letošnjega marca prijavil na psihiatrično zdravljenje, a se je medtem že vrnil na svoj dom v Los Angelesu.