Milla Jovovich bo z dražbo unikatne obleke zbirala denar za Ukrajino

Zvezdnica filmov, kot sta Peti element in Nevidno zlo, pri izdelavi obleke sodeluje z modno hišo Lever Couture, za katero stoji v Ukrajini rojena modna oblikovalka Lesja Verlingieri, ki od desetega leta živi v Nemčiji. Posebnost obleke bodo ročno našita ljubezenska pisma Ukrajini. "Toliko src, toliko žensk, raztrganih na koščke. Mož, otrok, mačk in zaves, razstreljenih stanovanj. Okna, krožniki in skodelice za čaj, etika in ideali, bombardirani z zvoki izstrelkov, ki so pristali pred vrati. Ljubim te, Ukrajina. Ljubim te, ko mi eksplodirajo ušesa," je recimo v pismu svoji domovini zapisala igralka. Obleka bo na voljo tudi v obliki NFT, kar pomeni, da se bo nanjo lahko dodajalo zapise. Ves izkupiček od prodaje bo namenjen fundaciji Olene Zelenske, dobrodelni organizaciji, ki jo je ustanovila prva dama Ukrajine.