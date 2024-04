Milla Jovovich med snemanjem filma Peti element čuvala otroke Brucea Willisa

Milla Jovovich se je ob prihajajoči obletnici filma Peti element, ki ga je snemala skupaj z Bruceom Willisom pred 27 leti, spominjala posebnih trenutkov s snemanja. V spominu ji niso ostali le trenutki s slavnim igralcem, temveč tudi čas, ki ga je na setih preživela z njegovimi otroki. Kot je dejala, je bil on toliko starejši od nje, da se je bolj razumela z njegovimi hčerkami in nekdanjo ženo Demi Moore, saj jim je bila kot starejša sestra.

Milla Jovovich ne more verjeti, da je od snemanja ikoničnega filma Peti element minilo že 27 let. "Ne morem verjeti, da sem na tej točki, ko praznujemo obletnico filma in skoraj 30 let mojega delovanja," je dejala za revijo People in se ob tem spominjala utrinkov s snemanja. V filmu režiserja Luca Bessona je igralka igrala Leelo, humanoidno utelešenje naslovnega elementa.

Milla Jovovich je na sceni že 30 let. FOTO: AP icon-expand

Na setih je veliko časa preživela z legendarnim igralcem Bruceom Willisom, ki je nastopil kot major specialnih enot, ki je postal taksist Korben Dallas, in njegovimi otroki. "Igrati z njim bi moral biti eden najbolj bleščečih trenutkov moje kariere, nekaj, kar mi kot človeku in igralki veliko pomeni. To je bil resnično poseben trenutek in poseben lik," je dejala o skupnem snemanju in razkrila, da se je sicer veliko bolj ujela z zvezdnikovimi hčerkami. "On je bil precej starejši od mene, zato sem se več družila z Demi Moore in njunimi hčerkami," je povedala.

Milla Jovovich in Bruce Willis v filmu Peti element. FOTO: Profimedia icon-expand

Obenem je razkrila, da je to pomenilo, da je čuvala Rumer, Scout in Tallulah, medtem ko je on snemal svoje prizore. "Bila sem kot starejša sestra. Poslušale smo glasbo in plesale. Starša pa sta si vmes lahko vzela malo časa zase," je povedala in jih pohvalila: "So zelo posebna družina. Dekleta so čudovita, še danes smo v stiku."