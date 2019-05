Milla Jovovich o splavu: Najhujša mora, iz katere se še nisem zbudila

''Nikoli nisem želela govoriti o tej izkušnji, o splavu, ampak napočil je čas, ko o tem ne morem več molčati.'' Tako je dejala 43-letna Milla Jovovich , ameriška igralka srbskih korenin, uspešen model in mama dveh otrok, ki je pred približno dvema letoma prestala travmatično izkušnjo spontanega splava in to v petem mesecu nosečnosti.

Novica o novem predlogu zakona v zveznima državama ZDA, Georgiji in Alabami, ki ženskam prepoveduje možnost splava, je dodobra pretresla javnost in sprožila številne polemike. Guverner Georgije, 56-letni Brian Kemp , je podpisal tako imenovani Zakon o bitju srca, ki prepoveduje splav zarodka, katerega bitje srca je že mogoče zaznati (kar je v približno šestem tednu nosečnosti). Zvezna država Alabama je bila pri lastni zakonodaji na tem področju še bolj rigorozna in je predlagala prepoved kakršnekoli pravice do splava, razen v primeru, da je življenje nosečnice ogroženo.

Jovovicheva, ki ima danes 11-letno hčerko Ever Gabo Anderson in štiriletnega sina Dashiela Edana Andersona , je pred dvema letoma tudi sama prestala medicinski poseg zaradi spontanega splava v petem mesecu nosečnosti. O slednjem, kot je dejala, prej ni želela govoriti, a je zdaj začutila, da je primerna priložnost, da svojo negativno, travmatično in bolečo izkušnjo deli z javnostjo. S posebnim namenom: da bi ozavestila, kako splav že sam po sebi pusti trajen pečat na ženskem telesu in umu in kako pomembno je, da so vsaki ženski, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov otroka ne more/ ne želi obdržati, omogočeni primerni higienski standardi in varen medicinski poseg. Osebno je namreč prepričana, da z zakoni o prepovedi splavov politični akterji ne bodo dosegli nič drugega kot potencialno večje število okuženih in mrtvih pacientk zaradi procesov, izpeljanih na neprimeren način.

''Ne maram političnih razprav in se vanje spuščam le, ko je to nujno potrebno. Tokrat je takšna priložnost. Če kdo ne želi brati dalje, ima zdaj priložnost – bili ste opozorjeni,''Tako je v dolgem zapisu na Instagramu začela svojo izpoved Milla in nadaljevala: ''Naša pravica do varnih splavov pod okriljem usposobljenih in izkušenih zdravnikov je ogrožena. Guverner Georgije, Brian Kemp, je podpisal drakonski (neusmiljen) predlog zakona, ki prepoveduje vsakršno obliko splava po šestem tednu nosečnosti. V tem času se večina žensk sploh še ne zaveda, da so noseče! Kaj šele v primerih incestuoznih prestopkov in posilstev?''

Nadaljevala je z besedami, da je splav (spontan ali načrtni) sam po sebi dovolj težka izkušnja za žensko in da ne bi smele biti izpostavljene nevarnim in nehigieničnim okoliščinam. Obenem je razkrila, kako se je sama znašla iz oči v oči s travmatičnim dogodkom, po katerem je imela še dolgo nočne more: ''Osebno sem prestala nujen splav pred dvema letoma. Noseča sem bila štiri in pol mesece in takrat smo ravno snemali film na eni izmed lokacij v vzhodni Evropi. Ker sem dobila predčasne popadke, sem bila v postopku splava in v bolnišnici so mi povedali, da bom morala biti med posegom budna. To je bila ena najbolj grozljivih izkušenj, kar sem jih kadarkoli prestala. Počutila sem se tako samo in nemočno. Ko samo pomislim, da bi morale ženske zaradi novih zakonov tovrstne izkušnje prestajati v še hujših razmerah, me stisne v trebuhu. Po tem dogodku sem bila v najhujši depresiji, za nekaj mesecev sem se izolirala od celotnega sveta in nato je bilo potrebno veliko trdega dela, da sem našla pot ven ... O tem nikoli nisem želela govoriti, a zdaj, ko je toliko na kocki, ne morem molčati.''