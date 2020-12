Milla Jovovich se je pošalila glede svojih let

"Moj rojstni dan je! In to je kar precejšnji mejnik! Pomembnih 25 ! Plus še 20," se je šalila na račun svojih let ter dodala, " toda zadnjega dela ne bomo omenjali."

Milla Jovovich se je ob rojstnem dnevu zahvalila vsem prijateljem, družini in zvestim oboževalcem. Slavljenka je objavila selfi, na katerem sproščeno poseda na kavču, oblečena v oranžno majico in kavbojke z visokim pasom, pri tem pa je videti čudovito.

"Ko rečem to, sem hvaležna za marsikaj. Nisem največji bedak, kar sem jih kdaj srečala, zato je to prednost in imam najboljšo družino ter prijatelje, ki bi si jih vsak želel,"je še zapisala v objavi, v kateri seveda ni pozabila omeniti svojih sledilcev in oboževalcev, ki se jih je na Instagramu zbralo že več kot 3,7 milijona. Kot je zapisala, so bili do nje vedno zelo dobri in jim je hvaležna za njihovo ljubezen ter podporo v vseh teh letih.

Čeprav slavljenka ni razkrila, kako je preživela dan, je bil ob njej najverjetneje njen mož Paul W. S. Anderson in njune hčerke. Milla in 55-letni filmski režiser Paul sta se februarja razveselila rojstva dekliceOsian. Par pa ima še dve hčerki, 13-letno Ever in 5-letno Dashiel.