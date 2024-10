Millie Bobby Brown delila poročne fotografije: Za vedno in za zmeraj

Millie je svojo objavo podpisala z zapisom "Za vedno in za zmeraj, tvoja žena", mož pa ji je v svoji objavi odgovoril z "Za vedno in za zmeraj, tvoj mož". Zakonca, ki sta par postala leta 2021, sta s svetom delila mešanico črno-belih in barvnih fotografij z njunega velikega dne, na katerih sta pokazala eleganten poročni videz; ona se je odločila za čipkasto obleko s steznikom, medtem ko je on oblekel bel smoking.

Poročila sta se zunaj, pod osupljivim lokom belih rož, medtem ko so njuni prijatelji in družina opazovali z obeh strani s cvetjem obrobljene poti do 'oltarja'. Mož in žena sta za poročne fotografije pozirala tudi na vrtovih posestva, igralka pa je v galerijo fotografij vključila tudi utrinek z zabave po obredu in tako pokazala svojo zabavno plat. Za zabavo je zvezdnica nadela drugo obleko, in sicer krajšo kreacijo iz satena z odprtimi rameni in globokim izrezom.