Millie Bobby Brown je na družbenih omrežjih delila utrinke nedavnega družinskega potovanja po Italiji, kjer je uživala skupaj s 24-letnim možem Jakom Bongiovijem in njuno hčerko, ki sta jo posvojila leta 2025. Na prvem posnetku igralka v naročju drži deklico, medtem ko se z možem sprehajata v družbi lam po Dolomitih. "V Dolomitih je drugače," je kratko zapisala ob zbirki fotografij s potovanja. Zakonca, ki sta se prvega otroka razveselila s posvojitvijo, zasebnost svoje hčerke skrbno varujeta. Javnosti tako še nista razkrila njenega imena, prav tako na družbenih omrežjih ne objavljata fotografij, na katerih bi bil viden njen obraz.

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"To poletje sva s posvojitvijo pozdravila najino ljubko deklico. Neizmerno sva vesela, da lahko v miru in zasebnosti začneva to čudovito novo poglavje starševstva," sta zapisala, ko sta leta 2025 sporočila, da sta postala starša. Čeprav hčerke ne izpostavlja javnosti, mlada igralka o materinstvu rada spregovori. Junija je razkrila, da je deklici že pokazala film Enola, a ta nad maminim nastopom ni bila pretirano navdušena. "Pokazala sem ji film Enola in sploh je ni zanimal. Potem sem ji rekla: 'To sem jaz,' in je pogledala, ker sem zvenela kot mama. Všeč ji je bilo. Gledala je kakšnih pet minut, nato pa povsem izgubila zanimanje. Je pa zelo lepo, da ji lahko pokažem, da je praktično vse moje otroštvo na pretočni platformi," je povedala igralka.

Millie Bobby Brown delila redek vpogled v življenje s svojo hčerko FOTO: AP

Materinstvo je vplivalo tudi na vloge, ki jih igralka izbira. Kot je pojasnila, zdaj veliko bolj razmišlja o tem, kakšen zgled bodo njeni liki predstavljali njeni hčerki. "Odkar sem postala mama, imam zagotovo občutek, da se vse vrti okoli nje in tega, da te zgodbe oživim," je povedala. Ob tem je poudarila, da od hčerke ne pričakuje, da bo želela slediti njenim stopinjam: "To počnem zanjo, vendar ne pričakujem, da bo želela gledati svojo mamo in ji biti podobna."