Millie Bobby Brown dopolnila 20 let, voščil ji je tudi zaročenec

Jake Bongiovi je na Instagramu čestital svoji zaročenki Millie Bobby Brown, ki je dopolnila 20 let. Sin glasbenika Jona Bona Jovija in zvezdnica serije Stranger Things sta sicer v teh mesecih precej zasedena, saj načrtujeta poroko. "Čakajo naju velike stvari," je zato igralki v voščilu zapisal 21-letnik.

Zvezdnica serije Stranger Things Millie Bobby Brown je dopolnila 20 let. V novo desetletje je vstopila v družbi prijateljev in družine ter zaročenca, ki se ji je na Instagramu poklonil s fotografijo in voščilom.

"Vse najboljše moji čudoviti zaročenki," je zapisal Jake Bongiovi, sin glasbenika Jona Bon Jovija. "Tako zelo te ljubim. Čakajo naju velike stvari," je še dodal in s sledilci delil romantično fotografijo z izbranko. Spomnimo, igralka in leto starejši igralec sta v teh mesecih precej zasedena, saj načrtujeta poroko. O poroki, ki se bo zgodila v tem letu, sicer ni veliko znanega. Zagotovo pa je to, da bo na njej prisoten marsikateri znan obraz, tudi oče ženina Jon Bon Jovi, ki pa na poroki ne bo pel. To je v oddaji Today povedala Millie Bobby Brown in dodala: "Mislim, da človek potrebuje odmor, čeprav se on nikoli ne ustavi. Vedno trenira tenis ali poje in zato mislim, da se mora malo spočiti."