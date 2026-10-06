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Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi na pustolovskih počitnicah na Islandiji

Islandija, 06. 10. 2026 14.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi

Igralka Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta v družbi prijateljev raziskovala Islandijo. Skupaj so šli na ribolov, gledat kite, se sprehodili do slapov in gejzirjev. Na potovanju se jima je pridružila tudi raperka Ice Spice, ki je celotno izkušnjo poimenovala kar 'Spiceland'.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi, ki sta nedavno praznovala drugo obletnico poroke in posvojila drugega otroka, sta si privoščila krajše potovanje na Islandijo. 22-letna zvezdnica franšize Enola Holmes je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij pustolovskih počitnic z dve leti starejšim možem in njunimi prijatelji.

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"Poišči svoje ljudi in preživi čim več časa z njimi!" je ob fotografijah pripisala igralka, na prvi pa je v družbi svojega moža, s katerim se na jahti objemata. Dodala je še eno, na kateri je v objektiv ujela kitov rep, na tretji je dobro razpoložena družba, zakonca sta se pred objektiv postavila pod enim od slapov, pokazala pa je tudi, da so si s prijatelji čas krajšali z ribolovom in namakanjem v vroči vodi.

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Zakonca sta sicer pred tedni presenetila javnost, ko sta razkrila, da sta poleti posvojila drugega otroka. Zvezdnica serije Stranger Things in sin pevca Jona Bon Giovija sta prvo hčerko posvojila avgusta 2025, veselo novico, da se je njuna družina znova povečala, pa sta potrdila na družbenem omrežju, kjer sta objavila fotografijo štirih dlani, med katerimi je najmanjša dojenkova, ob njej pa pripisala: "Dobrodošel, malček!"

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