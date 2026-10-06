Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi na pustolovskih počitnicah na Islandiji

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi, ki sta nedavno praznovala drugo obletnico poroke in posvojila drugega otroka, sta si privoščila krajše potovanje na Islandijo. 22-letna zvezdnica franšize Enola Holmes je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij pustolovskih počitnic z dve leti starejšim možem in njunimi prijatelji.

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"Poišči svoje ljudi in preživi čim več časa z njimi!" je ob fotografijah pripisala igralka, na prvi pa je v družbi svojega moža, s katerim se na jahti objemata. Dodala je še eno, na kateri je v objektiv ujela kitov rep, na tretji je dobro razpoložena družba, zakonca sta se pred objektiv postavila pod enim od slapov, pokazala pa je tudi, da so si s prijatelji čas krajšali z ribolovom in namakanjem v vroči vodi.