Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi postala drugič starša

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi naj bi posvojila še drugega otroka, je za People razkril vir blizu zakoncev. 22-letna igralka in dve leti starejši maneken sta se avgusta lani s pomočjo posvojitve razveselila hčerke, sedaj pa naj bi se družina povečala za novega člana ali članico. Zakonca vesele novice še nista uradno potrdila.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta posvojila drugega otroka. FOTO: Profimedia

Zvezdnika, ki zasebnost skrbno skrivata pred javnostjo, podrobnosti o hčerki, kot je na primer njeno ime ali datum rojstva, še vedno nista razkrila, prav tako ne objavljata fotografij ali posnetkov, kjer bi se videl njen obraz. "Zelo mi je pomembno, da varujeva njeno zasebnost, dokler ne bo dovolj stara, da se sama odloči, ali želi o tem javno govoriti," je novembra v intervjuju za Vogue dejala Brown.