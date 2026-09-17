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Tuja scena

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi postala drugič starša

Los Angeles, 17. 09. 2026 18.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta posvojila drugega otroka.

Igralka Millie Bobby Brown in njen mož, Jake Bongiovi, sta znova starša. Zakonca naj bi nedavno posvojila drugega otroka, poročajo ameriški mediji, namig pa naj bi bila nedavna objava 22-letne zvezdnice serije Stranger Things, ki je nastala v Dolomitih, z družino pa se sprehajata dve alpaki.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi naj bi posvojila še drugega otroka, je za People razkril vir blizu zakoncev. 22-letna igralka in dve leti starejši maneken sta se avgusta lani s pomočjo posvojitve razveselila hčerke, sedaj pa naj bi se družina povečala za novega člana ali članico. Zakonca vesele novice še nista uradno potrdila.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta posvojila drugega otroka.
Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta posvojila drugega otroka.
FOTO: Profimedia

Zvezdnika, ki zasebnost skrbno skrivata pred javnostjo, podrobnosti o hčerki, kot je na primer njeno ime ali datum rojstva, še vedno nista razkrila, prav tako ne objavljata fotografij ali posnetkov, kjer bi se videl njen obraz. "Zelo mi je pomembno, da varujeva njeno zasebnost, dokler ne bo dovolj stara, da se sama odloči, ali želi o tem javno govoriti," je novembra v intervjuju za Vogue dejala Brown.

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Zvezdnica filmov Enola Holmes je v enem od intervjujev pred meseci razkrila, da si je od vedno želela posvojiti otroka. "O tem sem sanjala že v otroštvu. Tudi ko sem se igrala z igračami punčk, so bile te vse posvojene," se je spominjala in dodala, da si nekoč želi imeti tudi biološkega otroka.

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