Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi potrdila, da sta posvojila sina

"Pozdravljen, malček!" sta ob fotografiji, na kateri so štiri roke, med njimi pa ena dojenčkova, pripisala Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi. Zvezdniški par je tako potrdil trditve vira, ki je za People dejal, da sta posvojila še enega otroka in njuna družina zdaj šteje štiri člane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

22-letnica in dve leti starejši mož sta veselo novico, da sta prvič postala starša, sporočila avgusta 2025, ko sta v skupni izjavi za javnost sporočila: "To poletje sva posvojila hčerko. Navdušena sva nad novim in razburljivim poglavjem starševstva, ki ga bova ohranjala v miru in zasebnosti." Zapis sta zaključila z besedami: "In tako so bili trije."