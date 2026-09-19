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Tuja scena

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi potrdila, da sta posvojila sina

Los Angeles, 19. 09. 2026 08.00 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Millie Bobby Brown

Igralka Millie Bobby Brown in njen mož, Jake Bongiovi, sta v skupni objavi na družbenem omrežju potrdila, da sta posvojila še enega otroka. Zvezdnica serije Stranger Things in maneken imata še hčerko, ki sta jo posvojila avgusta lani, o njej pa je v javnosti še vedno malo znanega.

"Pozdravljen, malček!" sta ob fotografiji, na kateri so štiri roke, med njimi pa ena dojenčkova, pripisala Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi. Zvezdniški par je tako potrdil trditve vira, ki je za People dejal, da sta posvojila še enega otroka in njuna družina zdaj šteje štiri člane.

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22-letnica in dve leti starejši mož sta veselo novico, da sta prvič postala starša, sporočila avgusta 2025, ko sta v skupni izjavi za javnost sporočila: "To poletje sva posvojila hčerko. Navdušena sva nad novim in razburljivim poglavjem starševstva, ki ga bova ohranjala v miru in zasebnosti." Zapis sta zaključila z besedami: "In tako so bili trije."

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Da se je družina še povečala, je nedavno na družbenem omrežju že namignila igralka, ki je delila video s počitnic v Dolomitih, na katerem v naročju drži hčerko, mož ob njej, ki je obrnjen vstran od kamere, pa ima oprtan kengurujček za dojenčka. Ob njih sta dve alpaki.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
19. 09. 2026 08.07
Tako lepa kot Jennifer, pa tudi ona ne more imeti otrok. Žal.
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