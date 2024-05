Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi skrivaj stopila pred oltar

Igralca Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta skrivaj stopila pred oltar. 20-letna zvezdnica serije Stranger Things in 22-letni sin pevca Jona Bon Jovija sta se po poročanju ameriških tabloidov poročila pred tednom dni, med povabljenci pa so bili starši obeh mladoporičencev. Poroka naj bi bila intimna, saj sta si zvezdnika poročne zaobljube izmenjala pred manjšim krogom ljudi.

Čeprav sta bila Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi pri načrtovanju poroke zelo odkrita, pa sta si poročne zaobljube izmenjala v strogi tajnosti pred družino, je prvi poročal The Sun. "Bila je zelo skromna in romatična poroka, na kateri sta si izmenjala zaobljube, prisotni pa so bili le člani najožje družine," je povedal vir blizu para, ki so ga začeli povezovati junija 2021, ko je Bongiovi na družbenem omrežju delil njuno skupno fotografijo.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi

Par so prvič v javnosti skupaj opazili še istega meseca, ko sta se po New Yorku sprehajala z roko v roki, nato pa sta večkrat skupaj stopila na rdečo preprogo. Zaročila sta se aprila 2023, novico o zaroki pa delila na družbenem omrežju. Kljub temu, da so mnogi izrazili pomisleke glede njune starosti, pa ju je pri načrtovanju skupne življenjske poti podprl manekenov slavni oče. "Menim, da starost ni pomembna. Če najdeš pravega partnerja in skupaj z njim odraščaš, je to modra odločitev. Vsi moji otroci so našli partnetje, s katerimi se lahko skupaj starajo in nama so všeč. Millie je čudovita," je o takrat še bodoči snahi povedal 62-letni rocker.