Millie Bobby Brown o bodočem tastu Jon Bon Joviju: Ne bo pel na poroki

Zvezdnica si namreč želi, da se tudi oče njenega zaročenca na poroki sprosti in zabava. "Mislim, da človek potrebuje odmor, čeprav se on nikoli ne ustavi. Vedno trenira tenis ali poje in zato mislim, da se mora malo spočiti," je povedala 19-letnica, ki je obenem razkrila tudi, da se ji ob takšnih vprašanjih zdi, da ljudje od nje pričakujejo, da bo zvezdnik pel kot gost presenečenja.

Igralka je v pogovoru med drugim dejala, da njen 21-letni zaročenec sodeluje pri organizaciji poroke. "Jake je zelo vpleten in zelo mi je v pomoč med celotnim procesom. Res se ne počutim, da je vse padlo name in to se mi zdi zelo lepo," je še povedala v oddaji in dodala: "To je zelo intimen dan za oba in oba sva zelo navdušena. Rada sem doma s svojim zaročencem in družino."