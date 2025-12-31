Millie Bobby Brown o negativnih komentarjih: Vsak dan sem jokala

Britanska igralka Millie Bobby Brown je priznala, da so jo številni negativni komentarji o njenem videzu, s katerimi se je soočala pred časom, močno prizadeli. Obtožbe o tem, da je na svojem obrazu izvedla plastično operacijo, so jo tako prizadele, da je skoraj vsak dan jokala.

Ob tem priznava, da težava ni omejena le na njen primer, temveč na splošno na ženske. "V to industrijo sem vstopila, ko sem bila stara 10 let. Odraščala sem pred očmi celega sveta, a imam občutek, da ljudje iz nekega razloga ne morejo odraščati z mano. Namesto tega se obnašajo, kot da bi morala ostati zamrznjena v času, kot da bi morala izgledati, kot sem v prvi sezoni serije Stranger Things," je dejala.

Še posebej jo prizadenejo komentarji, ki jih napišejo ženske. "Nenehno govorimo o tem, kako bi morali podpirati mlade ženske, a ko pride pravi trenutek, se zdi, da je lažje slediti klikom," je še pripomnila.

Kot poudarja, se ne želi več sramovati svojega videza. Ob tem pa je pozvala vse, naj bodo boljši. "Ne samo zame, ampak za vsako mlado dekle," je povedala zvezdnica.