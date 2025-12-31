Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Millie Bobby Brown o negativnih komentarjih: Vsak dan sem jokala

London, 31. 12. 2025 16.22 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
R. M.
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown dobro ve, kaj pomeni zasloveti v mladih letih. Nedavno je spregovorila o negativnih komentarjih na račun njenega videza. "Jokala sem vsak dan," je komentirala nekatere pripombe o tem, da se je poslužila plastičnih operacij.

Britanska igralka Millie Bobby Brown je priznala, da so jo številni negativni komentarji o njenem videzu, s katerimi se je soočala pred časom, močno prizadeli. Obtožbe o tem, da je na svojem obrazu izvedla plastično operacijo, so jo tako prizadele, da je skoraj vsak dan jokala.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
FOTO: Profimedia

Ob tem priznava, da težava ni omejena le na njen primer, temveč na splošno na ženske. "V to industrijo sem vstopila, ko sem bila stara 10 let. Odraščala sem pred očmi celega sveta, a imam občutek, da ljudje iz nekega razloga ne morejo odraščati z mano. Namesto tega se obnašajo, kot da bi morala ostati zamrznjena v času, kot da bi morala izgledati, kot sem v prvi sezoni serije Stranger Things," je dejala.

Še posebej jo prizadenejo komentarji, ki jih napišejo ženske. "Nenehno govorimo o tem, kako bi morali podpirati mlade ženske, a ko pride pravi trenutek, se zdi, da je lažje slediti klikom," je še pripomnila.

Kot poudarja, se ne želi več sramovati svojega videza. Ob tem pa je pozvala vse, naj bodo boljši. "Ne samo zame, ampak za vsako mlado dekle," je povedala zvezdnica.

millie bobby brown videz komentarji Stranger Things

Umetniki zaradi preimenovanja kultnega centra odpovedujejo nastope

SORODNI ČLANKI

Millie po domnevni pritožbi zaradi ustrahovanja: Z Davidom imava odličen odnos

Fotografi zahtevali nasmeh, zvezdnica odvihrala z rdeče preproge

Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?

Prvi utrinki Millie Bobby Brown in Jaka Bongiovija z dojenčico

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi posvojila deklico

Millie Bobby Brown pozirala v kopalkah

Millie Bobby Brown s soprogom v zadrego spravila slavnega tasta Bon Jovija

Millie Bobby Brown znova nad tabloide: Radi se znašajo nad mano

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LinaAnil
31. 12. 2025 17.54
Kdo??
Odgovori
+1
1 0
124091204
31. 12. 2025 17.55
Piše dobesedno v prvem stavku al ne znaš brat?
Odgovori
0 0
Amor Fati
31. 12. 2025 16.49
Ne vem kaj jo je tako razjezilo, vem pa, da zgleda kot štiridesetletnica. Plastik fantastik.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
zadovoljna
Portal
Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
vizita
Portal
Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
cekin
Portal
10 najbolj plačanih zvezdnikov leta 2025
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
moskisvet
Portal
Vse ljubezni Brigitte Bardot
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
okusno
Portal
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
voyo
Portal
Čudežni park
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425