Millie Bobby Brown: Oboževala sem svojo obrito glavo, takoj bi jo imela.

Igralka Millie Bobby Brown je v svežem intervjuju za revijo Vanity Fair govorila o svoji drastični spremembi pričeske, ko je kot deklica dobila glavno vlogo v seriji Stranger Things . Kot 11-letni otrok si je morala za vlogo lika Eleven obriti glavo. "Oboževala sem svojo obrito glavo. To je bila odlična izkušnja in takoj bi jo brez pomisleka ponovila."

Kljub temu se je zvezdnica, danes stara 20 let, tako za četrto kot prihajajočo, peto sezono serije odločila, da bo videz obrite pričeske dosegla s pomočjo posebne lasulje. Millie, ki je tekom let večkrat opazno spremenila svojo pričesko, ima trenutno namreč dolge platinaste lase.

Preteklo leto je bilo za zvezdnico pestro. Ne le, da je posnela zadnjo sezono serije, ki ji je prinesla svetovno slavo, pomemben mejnik je doživela tudi v zasebnem življenju. Sprehodila se je namreč do oltarja in večno zvestobo obljubila sinu pevca Jona Bon Jovija. Zvezdnica in Jake Bongiovi sta imela kar dve poročni slavji, zasebno v najožjem družinskem krogu in večji ter bolj razkošen obred na slikovitem posestvu Villa Cetinale v italijanskih Firencah.