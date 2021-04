Millie Bobby Brown: Oboževalci nočejo sprejeti, da odraščam

Mlada zvezdnica, ki je februarja dopolnila 17 let pravi, da je odraščanje na očeh javnosti izjemno težko, predvsem, ker se zdi, da oboževalci niti nočejo, da odraste. Oboževalci fantazijskih serij so jo spoznali, ko je imela le 10 let in zdi se, da se jim je zelo težko posloviti od simpatične deklice, kot je bila pred nekaj leti.

"Stara sem samo 17 let, ampak na koncu dneva, se vseeno učim, kako biti ženska,"je povedalaMillie Bobby Brown, igralka, ki so jo oboževalci spoznali v priljubljeni seriji Stranger things.Povedala je, da jo oboževalci še vedno dojemajo kot desetletnico, kot deklico, ki so jo prvič spoznali pred leti. "Učim se, kako biti mlada ženska. Ljudje te kot mlado dekle na očeh javnosti opazujejo, kako odraščaš, je tako? Spremljajo te in zdi se, da so vpeti v tvoje odraščanje. A hkrati nočejo sprejeti, da odraščaš."

icon-expand Millie Bobby Brown FOTO: AP

Zvezdnica, ki je nazadnje zaigrala v filmu Godzilla: King of monsters je v najnovejšem intervjuju povedala, kako se sooča z odraščanjem kot svetovno znana igralka. "Ko nosim kratko majico, v kateri razkazujem trebušček, rečejo: 'Joj, poglej jo pri 10 letih pa se tako oblači.'. Ne, stara sem 17 in to je nekaj normalnega za najstnico. Ali pa ko obujem visoke pete. Ali pa ko na podelitev nagrad oblečem elegantno obleko in rečejo, da sem videti kot 50-letnica. Ne, ni res, samo poznate me, odkar sem bila stara 10 in zato tako mislite."

Millie je povedala, da je trenutno to najtežja stvar zvezdništva – odraščanje na očeh javnosti. Oboževalci očitno nočejo dojeti, sprejeti, da odrašča in se hkrati nočejo posloviti od deklice, ki je bila nekoč, kar pa 17-letnico na trenutke tudi duši. "Mislim, da je to obdobje, prehodno obdobje odraščanja, najtežje," je dodala: "Čeprav sem sama sprejela, da odraščam, oni tega ne želijo. Veste, sama sem pripravljena na novo obdobje. Mislim si, da sem že nekaj časa otrok, pustite me vendar, da obujem visoke pete! Ne bom več igrala malih deklic."

