Millie Bobby Brown pripravljena na zaključek serije Stranger Things

Millie Bobby Brown je v intervjuju za revijo Seventeen spregovorila o zadnji sezoni znanstvenofantastične serije Stranger Things . "Vsekakor sem pripravljena na konec. Mislim, da smo sedaj povedali veliko zgodb in veliko vemo. To je bilo del naših življenj veliko časa." Zvezdnica je v seriji, ki je bila premierno predvajana leta 2016, začela igrati, ko je bila stara 12 let. Priljubljenost serije je nato hitro začela naraščati, s tem pa tudi Milliejina slava.

Sedaj je 19-letna igralka pripravljena, da to poglavje v svojem življenju zaključi in odpre novega. "Lahko bom sama ustvarjala zgodbe, ki so mi pomembne, in se osredotočila na širšo sliko. Ampak resnično sem hvaležna za serijo," je še dejala v intervjuju.

Brownova ni edina, ki je spregovorila o koncu serije Stranger Things. Nedavno je njen soigralec David Harbour, ki igra Jima Hopperja, dejal, da je po devetih letih od začetka snemanja prve sezone čas, da se serija konča. "Čas je, da zapustimo to gnezdo in poskusimo druge stvari in druge projekte ter pustimo, da brata Duffer (ustvarjalca serije, op. a.) prav tako poskusita kaj drugega. Tako talentirana sta, želim videti, kaj si bosta še izmislila. Grenko sladko je, ampak vsekakor je prišel čas."