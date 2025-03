Millie Bobby Brown s soprogom v zadrego spravila slavnega tasta Bon Jovija

Igralka Millie Bobby Brown je s svojim soprogom Jakom Bongiovijem v zadrego spravila svojega tasta Jona Bon Jovija in taščo Dorotheo Hurley. Zaljubljenca sta med ogledom teniške tekme podlegla strastem in se pred starši 22-letnika strastno poljubljala. Bon Jovi se je čez nekaj časa celo presedel in tudi sam namenil nekaj zaljubljenih pogledov svoji soprogi Dorothei.