Millie Bobby Brown skok v zakon praznovala v zabaviščnem parku

"Žena zabave," je z napisom na čepici in hlačah razglasila sveže poročena igralka Millie Bobby Brown, ki je s soprogom in prijatelji le nekaj dni po skrivnem poročnem obredu obiskala zabaviščni park. Millie in Jake Bongiovi sta se sodeč po galeriji fotografij, ki jih je igralka objavila na svojem Instagramu, v parku pošteno zabavala.