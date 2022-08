Millie Bobby Brown: Borim se z enakimi stvarmi kot katerikoli drug 18-letnik

Millie Bobby Brown je spregovorila o spletnem nasilju, ki ga je doživela zaradi svoje slave. "Težko je, ko te vsi sovražijo, ti pa še ne veš, kdo sploh si." je povedala v intervjuju. "Spraševala sem se - kaj sploh sovražijo na meni? Ker jaz sploh ne vem, kdo sem. Rekla sem si: prav, danes bom takšna. In oni so rekli: ne, to nam ni všeč. Prav, pozabite to. Bom pa kaj drugega. In spet: O, moj Bog! To nam ni všeč. Zato sem se popolnoma zaprla, ker sem se spraševala, kdo naj bi sploh bila? Kdo moram biti za njih?"

Brownova se je že leta 2019 uprla zlobnim jezikom, ko je spregovorila o svoji izkušnji. Priznala je svojo jezo zaradi negativnih govoric in izpostavila seksualizacijo, ki jo je doživela skozi svojo kariero. Tik po tem, ko je dopolnila 18 let je v podkastu priznala, da se bori z enakimi težavami in negotovostmi kot vsi ostali najstniki. "Borim se z enakimi stvarmi, kot katerikoli drug 18-letnik - trudim se biti odrasla, vzpostavljati prijateljstva in razmerja, vse te stvari." je povedala. "Biti vsem všeč in se prilagajati je težko, sploh, če se moraš še spoznati. Edina razlika je, da sem jaz na očeh javnosti."