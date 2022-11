Millie Bobby Brown želi igrati Britney Spears, pevka odgovarja: Nisem še mrtva

Zvezdnica serije Stranger Things in filmov o sestri slavnega detektiva Sherlocka Holmesa ve, katero vlogo si želi odigrati v bližnji prihodnosti. V pogovorni oddaji, ki jo vodi igralka Drew Barrymore, je razkrila, da želi stopiti v čevlje pop princese Britney Spears. "Z njeno zgodbo se poistovetim in čutim, da bi jo lahko povedala," je v pogovoru dejala 18-letnica in s povedanim zbudila tudi pozornost Spearsove.

Millie Bobby Brown je med promocijo nadaljevanja filma o sestri slavnega detektiva Sherlocka Holmesa kot gostja nastopila v pogovorni oddaji, ki jo vodi igralka Drew Barrymore, in razkrila, kakšne so njene karierne želje za prihodnost. icon-expand Millie Bobby Brown želi stopiti v čevlje pop princese Britney Spears. FOTO: Profimedia Zvezdnica serije Stranger Things je igralski kolegici dejala, da si po koncu znanstvenofantastične serije želi stopiti v čevlje resnične osebe in pri tem izpostavila pop princeso Britney Spears. "Z njeno zgodbo se poistovetim, ker sem tudi sama odraščala pred očmi javnosti. Ko gledam posnetke njenih intervjujev in fotografije, ko je bila mlajša, čutim, da bi njeno zgodbo lahko povedala," je v pogovoru pojasnila 18-letna angleška igralka, ki ni skrivala ljubezni do Spearsove. icon-expand Britney Spears se je na besede Bobby Brownove posredno odzvala z besedami: "Nisem še mrtva." FOTO: Profimedia Na besede mlade igralke se je na Instagramu odzvala tudi Britney Spears sama, ki pa nad idejo ni bila preveč navdušena. V daljšem zapisu, v katerem se je odzvala na več zadev, je med drugim zapisala: "Slišala sem, da ljudje želijo snemati filme o mojem življenju. Nisem še mrtva." Dokumentarec o Britney Spears tudi na VOYO. Spearsova je sicer nenaklonjenost do televizijskih in filmskih vsebin o svojem življenju že večkrat izrazila. "To je bila najbolj žaljiva stvar, ki se mi je v življenju zgodila, vsi, s komer sem se pogovarjala, pa trdijo, da so prav ti dokumentarci pomagali pri prekinitvi skrbništva," je pred časom o odmevnih dokumentarcih o njeni borbi z družino dejala glasbenica. "Nihče v resnici ne ve, kakšno je bilo moje življenje zadnjih 13 let," je takrat še poudarila.