Millie Bobby Brown znova nad tabloide: Radi se znašajo nad mano

Tudi v nedavni epizodi podkasta Call Her Daddy sta se z voditeljem Alexom Cooperjem dotaknila te teme, Brownova pa je dejala, da se tabloidi pač radi znašajo nad njo. Zvezdnica je dejala, da pišejo, da je videti veliko starejša, kot je v resnici, in izpostavljajo spremembe v njenem britanskem naglasu.

"Večkrat mi govorijo, da sem videti, kot bi imela 40 let, jaz pa jim odgovarjam, da so me spoznali, ko sem bila stara 10 let, zato to razumem. Sedaj imam 21 let in od tedaj je minilo desetletje. Odrasla sem. Moj obraz je zrasel. Kaj naj storim v zvezi s tem?" je dejala voditelju in dodala, da ji je kljub kritikam na račun videza udobno v svoji koži.

"Želim si, da bi vam lahko rekla, da se me to dotakne. Včasih se me je in spomnim se, da sem se poskušala spremeniti, da bi bila všeč množicam. Moj naglas se spreminja, moj obraz raste, nosim veliko ličil. Takšna sem," je še povedala 21-letnica, ki je nedavno razkrila, da je njeno pravo ime Millie Bonnie Brown.