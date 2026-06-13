Millie v bran soprogu: Od kdaj smo ženske nesposobne nositi stvari?

V pogovoru v podkastu Not Gonna Lie je zvezdnica serije Stranger Things zavrnila očitke, da ji mož ne pomaga. "Od kdaj smo ženske nesposobne nositi svoje torbe, otroški sedež in podobne stvari? Vedno govorimo o opolnomočenju deklet, o tem, da zmorejo same in da ne potrebujejo moškega. Potem pa, ko rečem: 'V redu, svoje stvari lahko nosim sama,' ljudje vprašajo: 'Kje je tvoj mož?'"

Dodala je, da javnost njenega moža v resnici ne pozna: "Moj mož je izjemno vljuden, prijazen in bi zame naredil karkoli. Hkrati pa ve, da sem sposobna sama poskrbeti zase." Igralka je poudarila, da jo kot mlado mater pogosto preseneča količina kritik in obsojanja, s katerimi se sooča na spletu. Kljub temu je dejala, da je materinstvo zanjo izjemno izpolnjujoča izkušnja.

Na družbenih omrežjih so bili odzivi deljeni. Nekateri uporabniki so podprli igralkino stališče, da gre za primer dvojnih meril glede vlog moških in žensk, drugi pa so menili, da kritike niso usmerjene proti njeni samostojnosti, temveč proti domnevni neenakomerni delitvi starševskih obveznosti.