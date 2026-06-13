Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Millie v bran soprogu: Od kdaj smo ženske nesposobne nositi stvari?

Los Angeles, 13. 06. 2026 14.05 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Millie Bobby Brown

Igralka Millie Bobby Brown je stopila v bran svojemu možu Jaku Bongioviju, ki je bil na spletu nedavno tarča kritik. Negativni komentarji na račun 24-letnika so se pojavili po tem, ko so po spletu zaokrožile fotografije, na katerih je igralka sama nosila torbe, otroški sedež in voziček, medtem ko je njen mož imel proste roke.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
FOTO: Profimedia

V pogovoru v podkastu Not Gonna Lie je zvezdnica serije Stranger Things zavrnila očitke, da ji mož ne pomaga. "Od kdaj smo ženske nesposobne nositi svoje torbe, otroški sedež in podobne stvari? Vedno govorimo o opolnomočenju deklet, o tem, da zmorejo same in da ne potrebujejo moškega. Potem pa, ko rečem: 'V redu, svoje stvari lahko nosim sama,' ljudje vprašajo: 'Kje je tvoj mož?'"

Dodala je, da javnost njenega moža v resnici ne pozna: "Moj mož je izjemno vljuden, prijazen in bi zame naredil karkoli. Hkrati pa ve, da sem sposobna sama poskrbeti zase." Igralka je poudarila, da jo kot mlado mater pogosto preseneča količina kritik in obsojanja, s katerimi se sooča na spletu. Kljub temu je dejala, da je materinstvo zanjo izjemno izpolnjujoča izkušnja.

Na družbenih omrežjih so bili odzivi deljeni. Nekateri uporabniki so podprli igralkino stališče, da gre za primer dvojnih meril glede vlog moških in žensk, drugi pa so menili, da kritike niso usmerjene proti njeni samostojnosti, temveč proti domnevni neenakomerni delitvi starševskih obveznosti.

Preberi še Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi posvojila deklico

Spomnimo, Millie in Jake sta avgusta lani posvojila deklico, katere identiteto namenoma skrivata pred javnostjo. Igralka je večkrat pojasnila, da želi hčerki omogočiti čim bolj zasebno otroštvo in ji prepustiti odločitev, ali bo nekoč sama želela stopiti v javnost.

Razlagalnik

Opolnomočenje žensk je proces, v katerem ženske pridobivajo večjo kontrolo nad svojimi življenji, odločitvami in viri. To vključuje spodbujanje enakopravnosti, izobraževanja, ekonomske neodvisnosti in pravice do samoodločbe. Cilj je, da ženske v družbi delujejo kot enakopravne posameznice, ki niso odvisne od drugih pri vsakodnevnih opravilih ali življenjskih izbirah.

Dvojna merila so situacije, v katerih se za različne skupine ljudi – v tem primeru moške in ženske – uporabljajo različni standardi vedenja ali pričakovanja. V javnem življenju se to pogosto kaže tako, da se od moških pričakuje določena vloga 'zaščitnika', medtem ko se ženskam, ki izražajo neodvisnost, pogosto pripisuje krivdo za domnevne pomanjkljivosti v partnerskem odnosu, kar ustvarja neenakomerno obravnavo glede na spol.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Millie Bobby Brown Jake Bongiovi kritike otrok

Tik pred svetovnim prvenstvom svojo zvezdo dobil tudi David Beckham

Kralj Karel III. ob rojstnem dnevu na valu novega zagona

24ur.com Millie Bobby Brown znova nad tabloide: Radi se znašajo nad mano
Moskisvet.com Ona je videti kot boginja, on pa ...: 'Ljudje ne prenesejo dejstva, da ima debeluh privlačno ženo'
Moskisvet.com Še včeraj je bila otrok, pri 19 ima telo boginje
Zadovoljna.si Igralkina nova frizura razdelila splet: 'Ne paše ti'
Zadovoljna.si Igralka pokazala nepobrite pazduhe: To je moje telo
24ur.com Kaj je skrivnost pomlajenega videza Lindsay Lohan?
24ur.com Lara o provokativnih fotografijah: Ne objavljam vsebine s popolno goloto
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AFŽ
13. 06. 2026 15.17
bulšit, gospodič se je pokazal da ni nikakršen dzentelmen. Ja, lahko sama nosiš, zakaj pa ni gospodič sam nosil??
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nisem si mislila, da bom s 45 leti samohranilka
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Je porod res lahko orgazmičen?
Je porod res lahko orgazmičen?
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi
Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke
Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke
To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom
To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom
vizita
Portal
Vsem je lagala: 'To ni dojenček, ampak napihnjenost'
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
cekin
Portal
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
moskisvet
Portal
Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki
Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki
dominvrt
Portal
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758