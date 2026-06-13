Millie v bran soprogu: Od kdaj smo ženske nesposobne nositi stvari?

V pogovoru v podkastu Not Gonna Lie je zvezdnica serije Stranger Things zavrnila očitke, da ji mož ne pomaga. "Od kdaj smo ženske nesposobne nositi svoje torbe, otroški sedež in podobne stvari? Vedno govorimo o opolnomočenju deklet, o tem, da zmorejo same in da ne potrebujejo moškega. Potem pa, ko rečem: 'V redu, svoje stvari lahko nosim sama,' ljudje vprašajo: 'Kje je tvoj mož?'"
Dodala je, da javnost njenega moža v resnici ne pozna: "Moj mož je izjemno vljuden, prijazen in bi zame naredil karkoli. Hkrati pa ve, da sem sposobna sama poskrbeti zase." Igralka je poudarila, da jo kot mlado mater pogosto preseneča količina kritik in obsojanja, s katerimi se sooča na spletu. Kljub temu je dejala, da je materinstvo zanjo izjemno izpolnjujoča izkušnja.
Na družbenih omrežjih so bili odzivi deljeni. Nekateri uporabniki so podprli igralkino stališče, da gre za primer dvojnih meril glede vlog moških in žensk, drugi pa so menili, da kritike niso usmerjene proti njeni samostojnosti, temveč proti domnevni neenakomerni delitvi starševskih obveznosti.
Spomnimo, Millie in Jake sta avgusta lani posvojila deklico, katere identiteto namenoma skrivata pred javnostjo. Igralka je večkrat pojasnila, da želi hčerki omogočiti čim bolj zasebno otroštvo in ji prepustiti odločitev, ali bo nekoč sama želela stopiti v javnost.
Opolnomočenje žensk je proces, v katerem ženske pridobivajo večjo kontrolo nad svojimi življenji, odločitvami in viri. To vključuje spodbujanje enakopravnosti, izobraževanja, ekonomske neodvisnosti in pravice do samoodločbe. Cilj je, da ženske v družbi delujejo kot enakopravne posameznice, ki niso odvisne od drugih pri vsakodnevnih opravilih ali življenjskih izbirah.
Dvojna merila so situacije, v katerih se za različne skupine ljudi – v tem primeru moške in ženske – uporabljajo različni standardi vedenja ali pričakovanja. V javnem življenju se to pogosto kaže tako, da se od moških pričakuje določena vloga 'zaščitnika', medtem ko se ženskam, ki izražajo neodvisnost, pogosto pripisuje krivdo za domnevne pomanjkljivosti v partnerskem odnosu, kar ustvarja neenakomerno obravnavo glede na spol.
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