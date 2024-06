Mindy Kaling februarja tretjič postala mama

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ona je najboljše darilo za rojstni dan, ki sem si ga lahko zamislila. Ko so stvari težke, kadar koli zavijem v cinizem, so moji trije otroci tako velik opomin na čisto veselje v mojem življenju. Tako srečna sem, da živim v času, ko lahko to naredim sama," je še zapisala igralka, ki javno nikoli ni razkrila identitete očeta svojih otrok.

Poleg Anne je zvezdnica mama šestletni hčerki Katherine in triletnemu sinu Spencerju. Tudi rojstev prvih dveh otrok zvezdnica ni razkrila takoj, temveč je z novico nekaj časa počakala.