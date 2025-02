Mindy Kaling prejela zvezdo na Pločniku slavnih: "Mami, zelo smo ponosni"

Na slovesnosti se ji je poklonil soigralec iz omenjene serije in dober prijatelj B. J. Novak . Kaling je Novaka, ki je tudi boter njenih otrok, označila za "pomemben in sestavni del" družine. "Mindy spoštuje in razume slavo na zelo intuitiven način, saj je poleg tega, da je brilijantna vodja, tudi neverjetna mati trem otrokom, skrbna hči ter prijateljica in mentorica mnogim," je dejal.

Mindy Kaling lahko spremljate v seriji Pisarna, ki jo predvajamo na programih Kanal A in Brio.

Čeprav se njeni trije otroci niso udeležili slovesnosti, so se ji kasneje poklonili z ročno izdelano zvezdo. " Mami, zelo smo ponosni!" so zapisali med drugim.

V svoji karieri je med drugim ustvarila še humoristično serijo Mindy se dogaja (2012-2017) ter v njej odigrala glavno vlogo ginekologinje, ki poskuša uravnovesiti poklicno in zasebno življenje. Kot producentka je sodelovala pri serijah Never Have I Ever in Running Point ter zaigrala v filmih, kot sta Late Night in Oceanovih 8. Napisala je tudi nekaj knjižnih uspešnic.

Pločnik slavnih že od leta 1960 časti dosežke v zabavni industriji. Del pločnika na hollywoodskem bulevarju, v katerega so vdelane plošče v obliki zvezd, poteka prav skozi središče Hollywooda. Podeljevalci zvezd so za letos izbrali številna znana imena. Med tremi ducati tistih, ki bodo dobili svojo zvezdo, so Jane Fonda, Colin Farrell, Keith Urban in posmrtno Prince.