Mindy Kaling že pred enim mesecem rodila drugega otroka

"Ko rečem moj sin, se sliši tako formalno. Če pa rečem moja hči, se počutim sodobno in aktualno. Ob besedni zvezi moj sin pa se počutim staro," je na zanimiv način povedala svoje mišljenje Mindy Kaling , ki je z razlogom skrivala nosečnost. Ker se je svet znašel v svetovni zdravstveni krizi, ni želela pozornosti usmerjati nase in na nosečnost. Prav tako je priznala, da bo drugega otroka vzgajala drugače kot prvorojenko Katherine .

Nekaj besed je med pogovorom v oddaji The Late Show With Stephen Colbert namenila tudi starejši hčerki in njenemu odzivu na prihod bratca: "Na začetku je bila vesela. Nato pa je postala zaskrbljena, da bi ji vzel igrače. Pozneje je spoznala, da ji v resnici tako majhen otrok ne more vzeti igrač. Zdaj je postala njegova največja oboževalka," je povedala Kalingova.