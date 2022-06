Mineva 100 let od rojstva hollywoodske legende Judy Garland

Mineva 100 let od rojstva ameriške igralke in pevke Judy Garland, ki je zaslovela po vsem svetu z vlogo Doroteje v filmu Čarovnik iz Oza iz leta 1939, v katerem je zapela pesem Over the Rainbow. Kljub sijajni igralski karieri pa ni bila srečna. V primežu več odvisnosti si je v 47. letu starosti vzela življenje.

Judy Garland se je kot Frances Ethel Gumm rodila 10. junija 1922 v Grand Rapidsu v ameriški zvezni državi Minnesota. Njen oče je bil igralec in s tremi leti je prvič stopila na gledališki oder. Pozneje je nastopala s sestrami v skupini The Gumm Sisters oziroma The Garland Sisters.

Že pri 13 letih je začela igrati v filmskih muzikalih in komedijah, zaslovela pa je z vlogo Doroteje v filmu Čarovnik iz Oza. V 45 let dolgi karieri je zaigrala v skoraj 40 filmih, kot so Srečajva se v St. Louisu, Velikonočna parada, Zvezda je rojena in Sojenje v Nrnbergu. Posnela je tudi nekaj glasbenih albumov in kot pevka nastopala na turnejah po Evropi in ZDA.