Mineva 12 let od smrti Tošeta Proeskega

Na današnji dan je pred 12 leti v hudi prometni nesreči umrl priljubljeni makedonski pevec Toše Proeski. Njegove pesmi so bile del vsakdana marsikoga na področju nekdanje Jugoslavije.

Toše se je v glasbeno zgodovino zapisal s hiti, kot so Pratim te, Čija si, Moja, Lagala nas mala ...

16. oktobra 2007 je v medijih nekdanje Jugoslavije odjeknila vest, da je na hrvaški avtocesti umrl priljubljeni 26-letni glasbenik Toše Proeski. Makedonijo je nenadna smrt mladega talenta hudo pretresla in na prav vsakem koraku je bilo takrat moč videti, kako zelo so imeli Makedonci radi pokojnega glasbenika. Povsod so predvajali njegove največje hite, kot so Čija si, Igra bez granica, Pratim te in druge. Severna Makedonija vsako leto obeleži obletnico tragične smrti, marsikdo se odpravi v Kruševo, kjer je pevec pokopan, veliko gostincev se odloči, da bodo na ta dan predvajali samo njegovo glasbo.

Marsikdo ga je označil za angela v človeškem telesu. FOTO: Reuters

V Kruševu je tudi trg, ki je dobil ime po njem, njegovo ime nosi vrtec, po glasbeniku pa se imenuje tudi stadion v Skopju. "Toše je edini makedonski pevec, ki mu je večkrat uspelo napolniti stadion v Skopju. Zanj sem prvič slišal, ko je imel 16 let, in rekli so mi, da bo to največji makedonski pevec," je za hrvaške medije povedal novinar Agron Hajredini. Toše je bil znan tudi po tem, da je polovico svojega zaslužka, ki ga je dobil na nastopih po Makedoniji, vedno daroval šolam, vrtcem in različnim humanitarnim organizacijam. "Velikokrat je daroval več kot polovico zaslužka. Pokazal je, da se da uspeti tudi zunaj meja naše države in da se trud izplača. A poleg tega, da je bil uspešen glasbenik, je bil velik humanitarec," je še dodal Hajredini.

Toše je v 27. letu starosti umrl v tragični prometni nesreči. FOTO: Reuters

Tony Cetinski,dobri prijatelj pokojnega pvca, se ga še dandanes zelo rad spominja. Na ljubljanskem koncertu, ki ga je imel v Križankah septembra, se mu je poklonil z majico, na kateri je pisalo "Toše za vedno" in z govorom, da je bil Toše velik človek, ki ga je imel za brata. Preden je zapel njun duet Lagala nas mala, je povedal, da je to njegov najljubši duet, ki ga je posnel v več kot 20-letni karieri. "Vsako leto pride ta dan, to jutro, ko ne želim izvedeti novice, niti slišati, niti slutiti, a vseeno neusmiljeno pride in nas spominja na to, kako krhki smo v resnici, in da nikoli ne vemo, kaj nam bo prinesel nov dan. Zelo težko je že dvanajst let sprejemati dejstvo, da te ni več med nami," je Cetinski povedal za 24sata in dodal, da je bil Toše vedno zelo skromen in da je bil angel med ljudmi: "Veliko bi lahko še storil tu na Zemlji. Nadoknadila bova, ko se srečava zgoraj, nekje v vesolju, na neki jasi. Dragi Toše, radi te imamo do zadnjega diha, za vedno moj dragi brat."

Tony in Toše sta bila kot brata. FOTO: Facebook

Toše se je rodil 25. januarja 1981 v makedonskem Prilepu. Pri desetih letih je imel prvi nastop, kjer je navdušil s pesmijo Ave Marija. Nekaj let kasneje je že nastopal na različnih festivalih, kar je njegovo kariero izstrelilo proti vrhu. Umrl je 16. oktobra 2007 na hrvaški avtocesti A3 med Zagrebom in Lipovcem. Njegov prijatelj Georij Georgijevski, ki je vozil, je izgubil nadzor na vozilom. Toše je v času nesreče spal na sovoznikovem sedežu.