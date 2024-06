Mineva 15 let od smrti Michaela Jacksona, poklonila se mu je družina

Družinski člani Michaela Jacksona , vključno z njegovimi brati in sinom Princeom , so se kralju popa poklonili ob 15. obletnici smrti. Pevec je umrl 25. junija 2009, star 50 let. Sedaj, več kot desetletje pozneje, je njegov 27-letni sin Prince na družbenem omrežju delil fotografijo pokojnega očeta. Na njej lahko vidimo nasmejanega zvezdnika med nastopom z otroki, med polčasom Super Bowla XXVII. leta 1993. "Pogrešam te, očka," je zapisal Prince, ki je bil star komaj 12 let, ko je izgubil očeta. "Svet je bil boljši, ko si bil še tukaj," je dodal.

Jacksonov najstarejši brat Jackie je prav tako delil sliko s svojim pokojnim mlajšim bratom v zgodnjih dneh njune kariere. "Težko je verjeti, da je minilo že 15 let brez tebe. Pogrešamo te vsak dan," je pripisal. 70-letni brat Tito je delil preprost črno-bel portret superzvezdnika in zapisal: "15 let brez Michaela Jacksona. Prehitro si odšel. Za vedno v naših srcih. Zelo te pogrešam." Titov sin TJ se je prav tako poklonil svojemu pokojnemu stricu z napisom na družbenem omrežju, ki se glasi: "Zelo te pogrešam, stric Michael. Hvala ti za vse, kar si naredil zame. Vedno se bom počutil kot najsrečnejši nečak, da te imam kot večni vir moči, vodstva in ljubezni. Ljubim te za vedno."

Trinajstkratni dobitnik grammyja si je Princea in hčerko Paris delil z bivšo ženo Debbie Rowe, bil pa je tudi oče sinu Bigiju. Leta 2022 je Prince spregovoril o očetovi zapuščini in za People povedal, da o njem razmišlja prav vsak dan. "V življenju je veliko zapletenih stvari, za katere menim, da te starši naučijo, kako se z njimi spoprijeti," je dejal in dodal: "In zapustil nam je veliko zapuščino, ki jo je treba ohraniti. Bilo bi super, če bi vedel, kako bi on želel, da bi kaj naredili. Med drugim zaradi tega o njem razmišljam vsak dan." Prince je še povedal, da redno posluša očetovo glasbo, saj je polna njegove osebnosti.

Marca so se vsi trije sorojenci po dolgem času skupaj pojavili na rdeči preprogi v čast svojemu očetu, in sicer na londonski predpremieri gledališke predstave MJ: The Musical. "Imamo tako tesen odnos in ker sem najstarejši, mi je oče vedno govoril, da moram poskrbeti, da bo za družino poskrbljeno, in da moram biti na nek način vodja in biti zgled," je dejal Prince.