Mineva 150 let smrti Hansa Christiana Andersena.

Zvonjenje po cerkvah je odprlo večtedensko počastitev Hansa Christiana Andersena . V sklopu pobude pod naslovom Andersen za vedno so pripravili različne dogodke, med drugim gledališke predstave, predavanja in umetniška dela. Večinoma potekajo v Andersenovem rojstnem kraju Odense.

Andersenov opus obsega 158 pravljic in 800 pesmi. Je tudi avtor številnih iger, romanov, potopisov in avtobiografij. Medtem ko je veliko teh del izven Danske skoraj nepoznanih, so njegove pravljice med najpogosteje prevajanimi deli v vsej literarni zgodovini.

Danski pisatelj, ki se je rodil leta 1805, je pri 11 letih izgubil očeta. Tri leta po njegovi smrti se je odločil zapustiti mesto Odense in se podal v Kobenhaven, kjer je želel uspeti kot igralec. Tam je kasneje, leta 1975 tudi umrl.

Leta 2021 so v njegovem rojstnem kraju po sedmih letih prenove ponovno odprli muzej, posvečen danskemu pravljičarju. V prenovljenem muzeju obiskovalec vstopi v Andersenove domišljijske svetove, ki so navdihnili balete, pesmi, knjige in Disneyjeve filme. Po pravljičarju so poimenovali tudi Andersenovo nagrado, ki velja za najvišje mednarodno priznanje v polju mladinske književnosti.