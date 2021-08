Mineva 20 let od smrti pevke Aaliyah

Aaliyah Dana Haughton je že kot majhna deklica med odraščanjem v New Yorku dokazala, da ima velik smisel za glasbo. Pri enajstih letih je tako dobila priložnost nastopati ob boku legendarne Gladys Knight v Las Vegasu, pri štirinajstih pa je izdala svoj prvi album z naslovom Age Ain't Nothing But a Number , ki je nastal v sodelovanju z glasbenikom R. Kellyjem .

Življenje mlade glasbenice, igralke in modne ikone tistega časa se je tragično končalo 25. avgusta 2001, ko je letalo po vzletu z Bahamov strmoglavilo v močvirje. Šest potnikov, vključno z 22-letnico, je umrlo takoj po trku, dva pa kasneje v bolnišnici. Nedavno je o nesreči in okoliščinah pisala glasbena novinarka Kathy Iandoli, ki je v knjigo z naslovom Baby Girl: Better Known as Aaliyah vključila pričanje takrat 13-letnega Russlla, čigar mačeha je pevko in njeno ekipo v taksiju odpeljala do letališča.

Sedaj 33-letni Kingsley Russell, ki je bil v taksiju s pevkino ekipo, je novinarki dejal: "Ko je izstopila iz kombija, je bila presenečena, da je na letališču, saj ni vedela, da se bodo vkrcali na letalo." Aaliyah, ki je bila pred letom vedno nervozna, se ni želela vkrcati, ko so ji povedali, da je letalo preveč naloženo. Zaradi tega ji je nekdo dal uspavalno tableto in jo odnesel na letalo. Letalu ob vzletu ni uspelo doseči višine, ki bi jo moralo, zato je strmoglavilo.