Carlo Collodi se je rodil v Firencah. Njegova mati je bila šivilja iz Collodija, njegov oče kuhar. Večino otroštva je preživel v mestecu Collodi, kjer je živel pri babici. Leta 1844 je začel delati v florentinski knjigarni Libreria Piatti, kjer je pomagal uglednemu italijanskemu strokovnjaku za rokopise Giuseppeju Aiazziju ter pripravljal opombe za kataloge knjigarne.

Nato je začel objavljati v reviji L'Italia Musicale. Collodi je tudi sam ustanovil in vodil več časopisov, med njimi Il Lampione. Časopis je po nemirih leta 1848 prenehal izhajati zaradi cenzure, vendar ga je ponovno obudil leta 1859, po plebiscitu o priključitvi Toskane k Piemontu. V njem so bile objavljene satirične politične karikature ter članki s subtilnim humorjem.

Ko se je posvetil otroški literaturi, je najprej prevajal francoske pravljice v italijanščino. Leta 1876 je izšla knjiga I Racconti delle fate, ki je prinašala prevode francoskih literarnih pravljic avtorjev, kot so Charles Perrault, Madame Leprince de Beaumont in Madame D'Aulnoy. Sledila je serija šolskih učbenikov, v katerih so mu dogodivščine likov služile kot uvod v pojme in tematike, ki so jih morali šolarji osvojiti, piše na spletni strani fundacije Collodi.

Leta 1880 je začel pisati Zgodbo o lutki (La Storia di un burattino), ki je najprej v več delih izhajala v reviji za otroke Giornale per i bambini, enem od prvih otroških časopisov v Italiji. Leta 1883 je izšla v knjižni obliki z naslovom Ostržkove dogodivščine (Le avventure di Pinocchio). Ostržek je navdihnil stotine gledaliških iger, stripov, igrač, filmov in tudi Disneyjevo animirano različico.

Collodi je umrl leta 1890 v Firencah, kjer je tudi pokopan. Leta 1962 je bila ustanovljena Fondazione Nazionale Carlo Collodi, leta 1956 so odprli še Ostržkov park.