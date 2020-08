Mineva 23 let od tragične nesreče princese Diane

31. avgust 1997 se je za britansko kraljevo družino v zgodovino zapisal kot eden najbolj tragičnih dni. Na ta dan je namreč v tragični prometni nesreči, ki naj bi jo povzročili objestni paparaci, umrla princesa ljudskih src, princesa Diana.

icon-expand Princesa Diana FOTO: Reuters

Mineva že 23 let, odkar je princesa Diana umrla v enem od pariških predorov. V avtomobilu je bila skupaj z voznikom in svojim sopotnikom ter spremljevalcemDodijem al Fayedom. Smrt nekdanje žene princa Charlesa in mame princev Williama in Harryja je pretresla ves svet. Samo nekaj ur po tragični novici so se pred Buckinghamsko palačo začeli zbirati ljudje, ki so ob ograji puščali sporočila, rože in plišaste medvedke. Takrat je britanski premier Tony Blair Diano označil za 'princeso ljudskih src' in s temi besedami ganil državljane, ki so vzdevek za Diano ohranili vse do danes. Teorije zarote: kdo je zakrivil nesrečo? Nenadna smrt princese Diane je še dolgo časa burila duhove. Kaj se je v resnic zgodilo in kdo je kriv za smrt priljubljene princese? Po tragični nesreči so se seveda pojavile številne teorije zarote, med drugim tudi ta, da naj bi bila za smrt Diane kriva celo britanska kraljica Elizabeta.

Od sramežljive najstnice do najbolj priljubljene princese Diana se je rodila 1. julija 1961 Edwardu Johnu Spencerju in Frances Ruth Burke. Kot otrok je bila zelo sramežljiva, skozi leta pa je razvijala ljubezen do glasbe in plesa. Leta 1977 je spoznala princa Charlesa, ki je bil od nje starejši kar 13 let. Kmalu po tem je končala šolo, se preselila v London in se tam zaposlila kot vzgojiteljica v vrtcu. Konec 70. letih je prijateljevanje med Diano in Charlesom vzbudilo veliko zanimanja medijev in ljudi. Poročila sta se 29. julija 1981 in njuna poroka je bila označena za 'poroko stoletja', saj jo je preko televizijskega prenosa spremljalo več kot 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Nato se je rodil William, dve leti kasneje pa še Harry. Petnajst let po poroki, leta 1996, sta se Charles in Diana ločila, a je princesa še vedno veljala za članico kraljeve družine.

icon-expand Veljala je za modno ikono. FOTO: Profimedia

Princesa je veljala za modno ikono, znana pa je postala tudi zaradi svojih mednarodnih človekoljubnih prizadevanj. Zavzemala se je za brezdomce, za vse, ki so se borili s kakršnokoli invalidnostjo, svet osveščala o aidsu in želela pomagati vsem, ki so živeli na vojnih območjih. Javno je izražala svoje mnenje o uporabi min, zakopanih v zemlji, ki so bile nevarne še za prihajajoče generacije. V zadnjih mesecih svojega življenja je opravila veliko dobrodelnega dela, obiskala pa je tudi minska polja v Bosni in Hercegovini. Princesa, ki je spremenila kraljevo družino Še dolgo, preden je javnost izvedela za zakonske težave med Charlesom in Diano, je Diana pritegnila mnoge poglede, saj se je obnašala drugače kot večina članov kraljeve družine. Ostajala je zvesta sama sebi. Svoja otroka, sinova Williama in Harryja, je želela vzgajati sama, brez pomoči in se tako uprla tradicionalni aristokratski navadi, da ima vsaka mama več varušk in pomočnic. Njena vzgoja ni bila vzgoja nenehnega kimanja in tihe manire. Z veseljem se je udeležila glasnih nogometnih tekem in tam navijala v družbi sinov. Z Williamom in Harryjem je obiskovala zabaviščne parke in ju naučila marsikatere vragolije, kot je že potrdil Harry pred leti. "Bila je najbolj zabavna oseba, kar sem jih poznal," je povedal mlajši princ.

icon-expand Diana s sinovoma in soprogom Charlesom, fotografija je nastala leta 1995. FOTO: Profimedia

V javnosti se je smejala, jokala, celo preklinjala. V letošnjem intervjuju sta princa William in Harry povedala, da ju je vedno učila, da svojih čustev ne smeta zatirati, da si morata ostati zvesta. Ko se je Diana ločila od Charlesa, ni ostala brez dlake na jeziku. Kraljevo družino je označila za "kulturo zaprtih vrat in seksualne hinavščine". Priznala je tudi, da se je v kraljevi družini počutila ujeto in da je zaradi neuspelega in napornega zakona razmišljala o samomoru. Diana je kraljevo družino prvič v vsej njeni zgodovini približala ljudstvu in vsem dala vedeti, da so le ljudje tako kot vsi ostali.