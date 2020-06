Mineva eno leto, odkar je Cetinski ženi rešil življenje: To je tvoj novi rojstni dan

Ko je Dubravko zadela možganska kap, je Tony ostal miren in ji je prav zato rešil življenje. Poklical je medicinsko osebje in ji ves čas, ko jih je čakal, nudil prvo pomoč. Rešilci so prišli hitro in je bila manj kot uro po kapi že hospitalizirana v bolnišnici na Reki.

"To naju je okrepilo. Še bolj naju je približalo najini veri. Nič ni slučajno," je pred nekaj meseci povedal Tony in dodal, da v naključja ne verjame, da pa verjame v usodo.