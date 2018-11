Walkerjeva mama o zadnjem dnevu s sinom

Pet let po pretresljivi smrti Paula Walkerja se ga je njegova družina in številni oboževalci spomnili v novem dokumentarcu I Am Paul Walker (Jaz sem Paul Walker), njegova mama Cherylpa je za revijo Peoplepovedala, kako je jutro svoje smrti sedel v njeni kuhinji s hčerko Meadow in govoril o načrtih za dopust.

"Imela sva prijeten pogovor, on pa je pozabil na dogodek, ki ga je imel. Dobil je sporočilo in rekel, o moj bog, moral bi nekje biti," je povedala mama Cheryl.

Paul je 30. novembra leta 2013 odbrzel skozi vrata in se podal na dobrodelni avtomobilistični dogodek za svojo organizacijo Reach Out Worldwide, Cheryl pa ni vedela, da bo to zadnjič, ko je videla svojega sina. Čez nekaj ur, ko je zapuščal dogodek, se je igralec odločil, da se bo zapeljal z rdečim porschejem carrero GT s prijateljem Rogerjem Rodasom. Ker sta prehitro vozila, sta se zaletela, avto se je vnel, oba pa sta se v nesreči ubila.

"Veliko ljudi misli, oh, bil je samo filmski zvezdnik, ki se je ubil v prometni nesreči. A bil je še vse kaj drugega. To je bil samo del njega. Bil je neverjeten človek," je prepričana Cheryl.